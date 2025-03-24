“Porque é que não usa um fato? Está no local de mais alto nível neste país e não usa um fato? Tem um fato?” A pergunta dirigida a Volodymyr Zelensky foi feita por um jornalista norte-americano durante a conferência de imprensa com Donald Trump, no 28 de fevereiro, que acabou por levar à expulsão da delegação ucraniana da Casa Branca. Na altura, o Presidente Zelensky, que usa roupas de estilo militar desde o início da conflito, respondeu: “Vou usar um fato depois de esta guerra acabar.” Nas redes sociais, porém, propagam-se imagens que alegadamente mostram a quebra desta promessa durante o Fórum Económico Mundial.

Utilizadores do Facebook e Instagram alegam que o líder da Ucrânia usou um fato durante a última edição, que decorreu em Davos, na Suíça, entre 20 e 25 de janeiro de 2025. “Quando conheces o verdadeiro chefe … usas sempre um fato”, lê-se numa de várias publicações, que é acompanhada de um fotografia de Zelensky e de Klaus Schwab, fundador do Fórum Económico Mundial. “Ucraniano hipócrita de m****”, continua, numa aparente referência ao facto de não ter usado um vestuário formal no encontro recente com Donald Trump.

Facebook

As publicações parecem ter começado a circular precisamente depois de Zelensky ter sido questionado sobre não usar fato na Casa Branca. “Muitos americanos têm um problema com o facto de não respeitar a dignidade deste escritório”, afirmou ainda o mesmo jornalista, Brian Glenn, correspondente da emissora de televisão conservadora Real America’s Voice.

Não é verdade, porém, que o Presidente tenha usado fato durante o Fórum Económico Mundial de 2025. Imagens e vídeos captados por agências de notícias, como a Getty ou a Reuters, mostram que usou uma camisola e calças pretas de estilo militar e com o símbolo da Ucrânia. No evento de 2024 Volodymyr Zelensky também já tinha surgido numa roupa semelhante, assim como em 2023 e 2022, em que participou através de videochamada.

A imagem que circula de Zelensky e Klaus Schwab é na verdade de 2020, dois anos antes da invasão russa em larga escala. Foi captada e disponibilizada na conta de Flickr do Fórum Económico Mundial no dia 22 de janeiro desse ano.

O líder ucraniano já explicou esta escolha de indumentária várias vezes. Em fevereiro de 2023, por exemplo, disse à BBC que deixou de usar fato num ato de solidariedade para com o seu povo. “Era desconfortável falar com as pessoas numa situação tão difícil. Queria mostrar-lhes que as apoio e que vou ficar aqui [na Ucrânia]”, sublinhou, acrescentando que foi inclusivamente um conselheiro quem sugeriu que usasse roupas militares.

Conclusão

É falso que o Presidente da Ucrânia tenha quebrado com a tradição de usar roupa militar e tenha aparecido recentemente de fato no Fórum Económico Mundial ao lado do fundador do evento, como comprovam várias fotografias de agências de notícias.

As imagens difundidas de Volodymyr Zelensky e Klaus Schwab são da edição de 2020 e foram partilhadas nas contas do Fórum Económico Mundial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.