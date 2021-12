A publicação dirige-se “a todos os país”, com sinalização de alerta, e fala da vacinação infantil (de 5 a 11 anos) contra a Covid-19. No texto partilhado, o utilizador de Facebook aponta que “só 3 dos 13 votaram a favor da vacinação para todas as crianças e de certeza que foram o matemático, o veterinário e o especialista em migração de sardinhas!”.

O texto continua: “Quem ainda não percebeu que nos estão a mentir constantemente é porque morreu ou é mesmo MUITO distraído!” A publicação inclui ainda uma imagem retirada da emissão da CNN Portugal sobre a votação da Comissão Técnica da Vacinação (CTV) da Direção Geral de Saúde que, a 9 de dezembro, aprovou a vacinação infantil. Na imagem é sublinhado que “três membros da Comissão votaram a favor da vacinação universal”.

O que aconteceu, de acordo com a posição técnica divulgada pela CTV, foi que a “posição teve a votação favorável de todos os membros efetivos, com 10 membros a votar a favor da vacinação universal com priorização das crianças com comorbilidades de risco e 3 membros a votar a favor da vacinação universal.”

O texto que justifica a decisão da CTV explica, assim, que os 13 membros votaram todos a favor da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Dez deles mostraram-se favoráveis a dar prioridade, neste processo, às crianças com mais do que uma doença. Os outros três foram favoráveis à vacinação universal logo desde início. Graus de prioridade diferentes, mas de acordo com a mesma base: avançar com a vacinação infantil contra a Covid-19.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

Não é verdade que só três dos membros da Comissão Técnica de Vacinação, da DGS, tenham sido favoráveis à vacinação de todas as crianças. Todos os 13 membros que compõem esta comissão independente votaram a favor da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos. Os dados oficialmente divulgados dão conta que 10 elementos do grupo defenderam que o processo arrancasse pelas crianças com comorbilidades, enquanto os restantes três defenderam que ele fosse universal logo à partida. Uma coisa é dizer que 10 dos membros defendiam que fosse dada prioridade, no processo de vacinação, às crianças com mais do que uma doença e outra bem diferente é dizer — como sugere este utilizador — que os dez elementos não votaram a favor da vacinação para todas as crianças.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é: