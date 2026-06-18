Que seria do início da estação sem uma boa polémica? Não há fome que não dê em fartura, e por estes dias basta escolher a sua preferida: Os chapéus de sol frente a áreas concessionadas?

Os mergulhos da selecção nacional antes do balde de água fria?

Ou o quiosque grande, junto à entrada que dá para a Basílica, “que passou a ser explorado por Olivier da Costa, gerando acusações de elitização de um lugar público, interpelações de uma associação de moradores, requerimentos da oposição a Carlos Moedas, além de um aceso debate de emojis e hashtags”? Até ao final do verão, talvez o nosso Experimentador Implacável se encarregue das duas primeiras, mas pelo menos a terceira já está no bucho. Arnaldo Valente deixou a poeira assentar, depois foi testar o Estrela, o novo espaço do chefpreneur que assenta numa lógica de “all day eating”, com duas cartas diferentes consoante a hora do dia. Encontrou muitos ovos, muito sumo e muito abacate, “outra coisa que se tornou viral neste país mais ou menos pela altura do iphone5.” Também encontrou muitos expats e nativos de bairros adjacentes, da Lapa a Campo de Ourique, entre uma terceira idade bem cuidada e “jovens casais com quatro filhos em escadinha”. E ainda um bom ambiente, e um serviço simpático, e patos tranquilos. Um dos grandes pontos da discórdia que animou a semana, chega em cinco minutos e já com 5% de gratificação sugerida. O duro soft opening antecipou pagamentos: em apenas dois dias, confidencia um empregado ao Experimentador, “voaram mais de 600 euros, com gente que se pôs ao fresco sem pagar”. Conta? Quase 40 euros para dois. “Considerar estes valores democráticos depende da visão de democracia que queiramos adoptar. Uma bica a 2 euros é democrático, eventualmente, no sentido da antiguidade grega, em que o estatuto de cidadão não era reconhecido a todos.”, nota o nosso Arnaldo, reconhecendo que em bom rigor os preços não são de outro planeta, são só lisboetas, versão 2026, espelho da “cidade que fomos deixando acontecer”. A verdade é que ninguém trata o Jardim da Estrela por Guerra Junqueiro. Os mais catrastrofistas que se inspirem na tranquilidade dos patos: também é pouco provável que alguém o passe a tratar por Jardim do Estrela. Até para a semana.