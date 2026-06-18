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Que seria do início da estação sem uma boa polémica? Não há fome que não dê em fartura, e por estes dias basta escolher a sua preferida:
Até ao final do verão, talvez o nosso Experimentador Implacável se encarregue das duas primeiras, mas pelo menos a terceira já está no bucho. Arnaldo Valente deixou a poeira assentar, depois foi testar o Estrela, o novo espaço do chefpreneur que assenta numa lógica de “all day eating”, com duas cartas diferentes consoante a hora do dia. Encontrou muitos ovos, muito sumo e muito abacate, “outra coisa que se tornou viral neste país mais ou menos pela altura do iphone5.” Também encontrou muitos expats e nativos de bairros adjacentes, da Lapa a Campo de Ourique, entre uma terceira idade bem cuidada e “jovens casais com quatro filhos em escadinha”. E ainda um bom ambiente, e um serviço simpático, e patos tranquilos.
Um dos grandes pontos da discórdia que animou a semana, chega em cinco minutos e já com 5% de gratificação sugerida. O duro soft opening antecipou pagamentos: em apenas dois dias, confidencia um empregado ao Experimentador, “voaram mais de 600 euros, com gente que se pôs ao fresco sem pagar”. Conta? Quase 40 euros para dois. “Considerar estes valores democráticos depende da visão de democracia que queiramos adoptar. Uma bica a 2 euros é democrático, eventualmente, no sentido da antiguidade grega, em que o estatuto de cidadão não era reconhecido a todos.”, nota o nosso Arnaldo, reconhecendo que em bom rigor os preços não são de outro planeta, são só lisboetas, versão 2026, espelho da “cidade que fomos deixando acontecer”.
A verdade é que ninguém trata o Jardim da Estrela por Guerra Junqueiro. Os mais catrastrofistas que se inspirem na tranquilidade dos patos: também é pouco provável que alguém o passe a tratar por Jardim do Estrela.
Até para a semana.
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Para fazer
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Cinema
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"A Morte de Robin Hood", com Hugh Jackman, "Magalhães", de Lav Diaz, a comédia francesa "O Que É o Amor?", o italiano "Cinco Segundos" e "Toy Story 5", são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
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Séries
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Dramas familiares; os problemas de um vampiro num mundo de humanos; os dias competitivos das cheerleaders americanas; ou os ultras e o futebol: o menu dos próximos dias é variado.
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Cinema
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Em "Toy Story 5", de Andrew Stanton e McKenna Harris, os nossos conhecidos brinquedos perdem a atenção da pequena Bonnie para um "tablet" chamado Lilypad. Eurico de Barros dá-lhe quatro estrelas.
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Séries
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Dois ingredientes fazem da série da Apple TV+ uma das melhores produções de 2026: o perfeito cruzamento entre comédia e mistério (e algum terror); e o elenco, liderado por Matthew Rhys.
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Teatro
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Aconteceu na rua, chegou aos jornais e não mais parou. A peça "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, que escandalizou a sociedade brasileira dos anos 60, estreia-se nesta quinta-feira, no Porto.
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Lifestyle
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A partir de 17 de junho, o Centro Comercial Colombo recorda a estrela com fotos, vestidos e até utensílios de cozinha. Ao Observador, o colecionador Ted Stampfer recorda o seu feminismo vanguardista.
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Livros
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Ficou para a história como o rei que abandonou os portugueses na iminência da invasão francesa. Mas, num novo livro, Paulo Rezzutti explica porque é que o monarca deve ser recordado de outra forma.
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Para ler
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Crítica de Livros
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A escritora retoma em "Divertimentos" a atenção a palavras caídas em desuso, um pouco esquisitas talvez mas sonoramente interessantes, lembrando que o dicionário é mais do que o tira-teimas ocasional.
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Livros
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A escritora italiana foi abandonada em bebé pela mãe, que depois se atirou ao rio. Nunca quis saber o que aconteceu, mas um contacto inesperado fê-la mergulhar na história trágica de Lucia Galante.
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Para comer
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Chefs
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A arrumar as cartas dos principais projetos, incluindo a Cevicheria, o chef promete novo espaço até final do ano. "A nossa geração já assistiu à troika, covid, crise. Isto também tem que nos dar pica"
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Para comprar
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Moda
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Fundada há 20 anos por uma argentina radicada em Miami, a Carolina K. junta design, sustentabilidade e técnicas ancestrais latino-americanas em peças de vestuário e decoração.
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Moda
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A designer de 26 anos assume a direção criativa na Joalharia do Carmo, lança a primeira coleção de joias, investe no conceito "dos pés à cabeça" e diz ser possível viver de moda de autor em Portugal.
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Para saber
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Comédia
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A atriz apresenta "A Gorda", monólogo que adapta o romance homónimo de Isabela Figueiredo, um livro "punk", como descreve, sobre vários temas que lhe tocam, entre eles a autoestima de uma mulher.
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Festivais de Música
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Comício, festival ou os dois? Os norte-irlandeses foram os grandes protagonistas do primeiro dia do Primavera Sound Porto, que contou ainda com Nation of Language, Ethel Cain e Big Thief.
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Festivais de Música
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O segundo dia do festival contou também com uns Black Country, New Road a precisar de novos rumos, do triunfo dos Slowdive e de Baxter Dury e de uma pérola por descobrir chamada Annahstasia.
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Festivais de Música
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A banda britânica deu-nos canções, mas também Gaza, Elon Musk, algoritmos e guerras, e o palco principal transformou-se num espelho do século XXI. Nem todos gostaram do que viram refletido.
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Teatro
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Atriz subiu ao palco para denunciar o que diz ter sido um episódio de racismo. Direção do teatro diz não ter identificado "atitude de natureza racial", mas remeteu o caso para o Ministério Público.
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Noruega
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Notícia surge 12 dias após ser divulgada entrada na lista de espera. Mette-Marit ficará internada várias semanas para reabilitação. Príncipe já alterou a agenda oficial para acompanhar a princesa.
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Casas Reais
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Ministério Público recorreu da decisão que permitia que Høiby, condenado a quatro anos de prisão, acompanhasse a mãe, princesa herdeira norueguesa, que está à espera de um transplante do pulmão.
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Casas Reais
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Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, foi considerado culpado de 34 crimes, entre os quais duas das quatro violações pelas quais era acusado.
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Família Real Britânica
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Há quem compare fotografias de há 10 anos, quando mais de 30 membros da realeza estavam ao lado de Isabel II. O espaço chegou a ter 44 pessoas -- mas este ano eram 14 a celebrar o aniversário do Rei.
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Família Real Britânica
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A tradicional parada militar que celebra o aniversário do monarca britânico voltou a reunir a família real na varanda do Palácio de Buckingham, e milhares de pessoas nas ruas de Londres.
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Lifestyle
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Um mês após os 80 anos do Rei sueco, Estocolmo voltou a receber monarcas de toda a Europa. Carl Gustaf e Silvia celebraram 50 anos juntos com cortejo, ópera e banquete no Palácio Real.
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Príncipe Harry
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Duques de Sussex vão participar num evento que assinala contagem decrescente de um ano para os Jogos Invictus de 2027. Harry confidenciou a amigos estar "entusiasmado" para que filhos conheçam o avô.
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Um objeto
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