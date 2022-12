Desejo um excelente ano novo a todos os leitores do Observador. Mas o meu desejo limita-se às vidas privadas, o que já é muito. No caso da vida política e económica, as coisas vão piorar e não vale a pena ter ilusões. Esqueçam os desejos piegas e hipócritas de muitos nos jornais e nas televisões. Quem os faz, sabe bem que nada melhorará, respeita apenas o hábito de fim de ano.

Em Portugal, o diabo não chegará, sobretudo porque a União Europeia não deixará. Mas a vida será mais dura, os preços dos bens essenciais não vão baixar, e a qualidade dos serviços sociais de que os portugueses tanto precisam vai diminuir (não há milagres depois de tantos anos de cativações e de falta de investimento público). A contestação social irá aumentar, assim exige a sobrevivência do PCP. O Bloco e o Chega, cada um do seu lado, vão competir com o PCP pelo domínio dos protestos das ruas.

Politicamente, a aliança entre Marcelo e Costa continuará a ser o centro da democracia nacional. Aqueles, sobretudo na direita, que continuam à espera do momento em que Marcelo decide enfrentar o governo não vivem em Portugal, mas noutro mundo. Mais do que uma aliança, Marcelo e Costa construíram uma fórmula de poder, indispensável a ambos e que, de momento, ainda agrada à maioria dos portugueses. Num mundo instável, é uma espécie de bloco central que garante um mínimo de estabilidade.

Também foi uma aliança feita contra Cavaco, e contra Passos Coelho. Ou melhor, feita contra o passado de Cavaco (o político português com mais sucesso eleitoral, o que numa democracia não é um feito menor). Por isso, são necessárias tantas sondagens a mostrar que Marcelo é mais popular do que Cavaco. Mas a aliança entre o PR e o PM também é feita contra um possível futuro político de Passos. O regresso de Passos é grande pesadelo de Marcelo e de Costa, para quem o antigo PM é o maior adversário político. É verdade, Marcelo passará à história como o Presidente que se aliou a um PM socialista contra dois antigos líderes do seu partido.

