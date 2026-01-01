2025 foi um ano em que voltámos a perceber algo essencial: a liberdade não é um dado adquirido.

A guerra manteve-se à porta da União Europeia, mas dentro da Europa. Democracias foram testadas. Aliados hesitaram, alguns divergiram. Ao mesmo tempo, países pequenos assumiram responsabilidades grandes, mostrando que a defesa da liberdade não depende da dimensão, mas da clareza das escolhas.

A liberdade não se protege com boas intenções. Protege-se com decisões políticas, com alianças sólidas, bilaterais e multilaterais, e com coragem para assumir custos quando é preciso.

Mas 2025 não foi apenas um teste à liberdade. Foi também, infelizmente, um teste à resiliência dos direitos humanos no mundo.

Vimos civis atacados, manifestantes reprimidos, jornalistas silenciados. Na Ucrânia, um povo continuou a ser atacado por insistir em ser livre e europeu. No Irão, mulheres e jovens continuadamente punidos por exigirem direitos básicos. Na Venezuela, mais de mil presos políticos continuam a pagar o preço de eleições manipuladas para manter o poder.

Na Geórgia, assistimos a um governo que ignora a vontade de uma parte significativa da população, restringe liberdades, afasta o país do caminho europeu e entrega-se perigosamente a Moscovo. Um lembrete claro de que o recuo democrático nem sempre acontece de forma abrupta, muitas vezes faz-se passo a passo.

Em Moçambique, a repressão continuou a atingir quem protesta pacificamente contra a miséria e a exclusão. Na Guiné-Bissau, os ataques à liberdade de imprensa precederam uma espécie de auto-golpe de Estado, mostrando como a democracia pode ser corroída por dentro quando instituições frágeis deixam de ser defendidas. E que os autocratas são sempre incompatíveis com a democracia.

No Médio Oriente, o terrorismo do Hamas voltou a demonstrar desprezo absoluto pela vida humana. Ao mesmo tempo, civis palestinianos pagaram um preço inaceitável. Defender direitos humanos é precisamente isto: condenar o terrorismo, proteger civis e exigir respeito pelo direito internacional humanitário. Mesmo quando é difícil, mesmo quando não é popular.

2025 confirmou ainda uma China mais assertiva. Uma potência geopolítica e económica incontornável, mas que não pode servir de pretexto para ignorar a repressão de liberdades, a perseguição de minorias e a limitação sistemática de direitos fundamentais. Relações económicas não justificam silêncio político. Muito menos subserviência.

No Indo-Pacífico, a pressão constante sobre Taiwan recorda-nos que a liberdade também se defende antes de ser atacada. A prevenção, a dissuasão e a clareza política continuam a ser instrumentos essenciais da paz. Também por isso a solidariedade com o Japão ganhou relevo neste ano.

Ao longo de 2025, procurei que Portugal não ficasse em silêncio. Em intervenções políticas, em iniciativas parlamentares, em tomadas de posição claras. Porque defender direitos humanos não é retórica. É escolher quando falar, com quem alinhar e quando dizer não. Mesmo quando isso é incómodo.

O ano trouxe também um sinal de esperança. O Prémio Nobel da Paz atribuído a Maria Corina Machado foi um reconhecimento da luta pacífica pela liberdade na Venezuela. Um sinal que não pertence apenas a uma pessoa ou a um país. É uma esperança que ecoa na Venezuela, em Moçambique, no Irão e em tantos outros lugares onde se resiste sem violência.

Houve igualmente exemplos positivos que não devem ser ignorados. Na Moldávia, uma democracia frágil resistiu a interferências externas e manteve o seu caminho europeu. Em Timor-Leste, a consolidação democrática foi reconhecida com a entrada na ASEAN. Prova de que escolhas certas fazem, de facto, a diferença.

A Europa continua a ser um espaço de liberdade. O Atlântico não pode deixar de o ser. E a lusofonia deveria sê-lo também. Mas esses espaços só continuarão a existir se forem sustentados por coerência política, responsabilidade e compromisso com os valores que se afirmam defender.

Em 2026, precisamos de menos cinismo e mais coerência. De menos ambiguidade e mais coragem. De menos realpolitik vazia e mais compromisso com aquilo que dizemos defender enquanto portugueses, europeus e democratas.

A liberdade e os direitos humanos não são oferecidos. São conquistados. Todos os dias.

Ser liberal é isto: saber de que lado da História estar. É defender a liberdade e os direitos humanos como bens absolutos e inegociáveis.