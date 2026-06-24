Após os ataques do 11 de Setembro de 2001, analisei a Al-Qaeda e percebi rapidamente que as ameaças terroristas aos Estados Unidos e à Europa tinham anos. Mas no ocidente ninguém levou a sério. A Al-Qaeda foi desvalorizada como “um grupo de fanáticos medievais.”

Em 2022, depois da agressão militar da Rússia, também se observou rapidamente que Putin havia defendido durante anos a conquista da Ucrânia. Foi igualmente desvalorizado como defendendo “ideias bélicas do século XIX” que não se aplicavam à “Europa do século XXI.”

Estes dois exemplos mostram uma arrogância extrema por parte dos europeus: os não-ocidentais que não pensam como nós, não são levados a sério. Muitos europeus têm a mesma atitude perante o islamismo radical, que cresce na Europa a uma velocidade impressionante.

Existem muitos estudos e relatórios de governos europeus sobre o crescimento e a ameaça do islamismo radical, há livros publicados sobre o assunto, mas mesmo assim o tema tornou-se um tabu na maioria das discussões na Europa. Devíamos levá-lo muito a sério. O objectivo final do islamismo radical na Europa é converter os países europeus ao islamismo. Já sei que muitos leitores estão a reagir como se reagiu à Al Qaeda ou às ameaças de Putin. Mas não sou eu que o escrevo. São os líderes do islamismo radical na Europa, e em particular da Irmandade Muçulmana.

Observo bem o que se passa no Reino Unido. Há uma estratégia clara para radicalizar imigrantes muçulmanos, especialmente de segunda geração. Esses esforços começaram com a ida de Imãs radicais para as mesquitas britânicas. A maioria desses Imãs foi expulsa do Egipto, da Arábia Saudita e do Paquistão. Ou seja, países muçulmanos expulsaram líderes religiosos para defender as suas populações do radicalismo islâmico, os quais vieram promover as mesmas ideias para o Reino Unido e outros países europeus. Mas os governos britânicos permitiram a radicalização de muitos jovens muçulmanos no Reino Unido. Muitas mesquitas continuam a ser centros de radicalização islâmica.

Simultaneamente, em nome da defesa contra o racismo e contra a Islamofobia, tornou-se proibido defender certas posições contra o islamismo radical no Reino Unido (não deixa de ser irónico, dado o profundo racismo dos islâmicos radicais). Hoje, a liberdade de expressão está sob ameaça no Reino Unido. Pior, os oficiais da polícia britânica vivem em pânico de serem acusados de racistas, e deixaram de garantir a segurança dos britânicos em muitas localidades do país. Hoje, a polícia britânica tem instruções para dar mais importância a discursos de Islamofobia do que a prosseguir crimes cometidos por islâmicos radicais.

A estratégia de radicalização de populações muçulmanas é bem pensada, executada e financiada de fora do Reino Unido. Há três fontes principais de financiamento: a Irmandade Muçulmana, muitas vezes através da Turquia, o Paquistão e o Irão. As autoridades britânicas, para evitar confrontos diplomáticos, pouco fazem para travar estes financiamentos.

O sucesso da radicalização islâmica no Reino Unido já tem implicações políticas. No poder local, há municípios onde os radicais islâmicos fazem parte das maiorias políticas, com consequências graves para a educação, a segurança e a igualdade de géneros (por exemplo, nas escolas). Aliás, os locais que mais praticam a discriminação entre homens e mulheres no Reino Unido são as mesquitas e os centros islâmicos. Os trabalhistas e os verdes sabem muito bem disso, mas nada dizem, e atacam quem o diz. É assim que a liberdade política começa a morrer.

A política externa britânica no Médio Oriente, particularmente em relação a Israel e ao Irão, também já está altamente condicionada pela presença de islamistas radicais no seu território.

Há um ponto central: não se pode confundir islamismo radical com o Islão ou a religião muçulmana. Aliás, os muçulmanos são as primeiras vítimas da radicalização islâmica. Ouçam os depoimentos de raparigas britânicas muçulmanas que se revoltaram contra os casamentos forçados pelas suas famílias. Do mesmo modo, os responsáveis políticos de muitos países árabes afirmam claramente que o islamismo radical deve ser combatido e que hoje é um problema maior na Europa. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos deixaram de dar bolsas para estudar nas universidades britânicas para os seus jovens não regressarem ao país radicalizados. Para combater o islamismo radical, os países europeus devem cooperar com países árabes e muçulmanos.

Na Europa, à arrogância de recusar como possível tudo o que foge das nossas categorias intelectuais, segue-se a fraqueza de ser incapaz de combater uma das maiores ameaças aos valores, à liberdade, à segurança e até à democracia na Europa. O islamismo radical é o terceiro grande movimento totalitário que a Europa livre enfrenta, depois do comunismo soviético e do nazismo.