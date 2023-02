Não é a primeira vez que a dominação exercida pela igreja católica em Portugal é posta em causa desde a criação do reino enquanto grande responsável do atraso socioeconómico do país. Com efeito, não é menos verdade que a dominação da tutela inquisitorial sobre a governação do país só no final do século XVIII conheceu a primeira tentativa de morigeração.

É certo que a inquisição foi abolida com início do liberalismo no século XIX assim como a diferença entre «velhos» e «novos» cristãos! Dito isso, o desafio ao catolicismo como travão à modernização durante o período liberal cessou com a ditadura militar e o corporativismo a partir de 1926 até 1974. Pelo seu lado, a instauração do regime demo-liberal não impôs qualquer limitação às práticas religiosas nem limitou a expansão da educação e do patronato católico como sucede neste momento com a próxima vinda do papa a Portugal!

Não admira, pois, que a investigação aos comportamentos sexuais de violação de crianças por inúmeros membros da corporação católica no mundo inteiro tenha sido adiada durante anos em Portugal e a respectiva comissão não tenha conseguido, apesar dos seus esforços, informação comparável à do resto do mundo tanto em número de vítimas como a identificação de qualquer figura proeminente da Igreja portuguesa, a qual tem resistido denodadamente às limitadas mas incontornáveis conclusões da comissão de inquirição portuguesa.

No actual momento, não há sinais de próximo aprofundamento acerca dos crimes cometidos contra as crianças e jovens de ambos os sexos física e moralmente violadas em segredo nas últimas décadas. Em consequência, poucas ou nenhumas das vítimas tiveram oportunidade de denunciar os prevaricadores nem de receber o justo reconhecimento público dos crimes cometidos contra eles nem foram prometidas, como já se percebeu, quaisquer compensações por parte da igreja católica portuguesa!

