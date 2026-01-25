Os projetos europeus no domínio da Educação representam, na sua génese, uma janela de oportunidade ímpar. São instrumentos de inovação, vetores de internacionalização e espaços de partilha que oxigenam o quotidiano das instituições. Contudo, sob a superfície deste potencial transformador, subsiste uma realidade árida: uma densidade burocrática que, por vezes, se sobrepõe à própria essência pedagógica ou científica que o projeto visa promover.

Esta “asfixia administrativa” não é um exclusivo das escolas. É um fenómeno transversal que atinge universidades, associações culturais e clubes desportivos. Instituições que deveriam estar focadas na investigação, na criação artística ou na formação de jovens atletas veem-se presas num labirinto de plataformas de usabilidade duvidosa, prazos rígidos e uma linguagem tecnocrática distante da realidade do terreno. O entusiasmo da colaboração internacional é rapidamente substituído pelo peso de uma prestação de contas que parece não ter fim. Passa-se mais tempo a justificar a ação do que a agir.

A complexidade do sistema gerou, entretanto, um efeito colateral revelador: a criação de um verdadeiro mercado dedicado à gestão e desburocratização de projetos europeus. Startups, empresas de consultoria e spin-offs universitárias ocupam hoje um espaço que, idealmente, deveria ser simplificado pela própria administração pública. Quando a execução de um projeto educativo ou científico exige a contratação de terceiros apenas para “decifrar” formulários e plataformas, o sistema acaba por confessar a sua própria ineficiência estrutural.

A antinomia é flagrante. Projetos que proclamam criatividade, inovação e flexibilidade são espartilhados por processos administrativos rígidos, redundantes e excessivamente detalhados. A exigência de um escrutínio documental ao milímetro — muitas vezes repetitivo — afasta potenciais candidatos logo na fase inicial. Em consequência, o foco do projeto dilui-se. Parte significativa do financiamento, que deveria servir diretamente os beneficiários finais, acaba por ser absorvida por estruturas de gestão, controlo e auditoria, transformando o fundo num recurso que alimenta a burocracia e não a inovação.

Para além do impacto financeiro e organizacional, existe ainda um efeito menos visível, mas profundamente educativo. Cada hora dedicada a relatórios é uma hora subtraída ao acompanhamento pedagógico, à reflexão crítica ou à melhoria das práticas. A inovação passa a ser medida pela conformidade documental e não pela transformação educativa gerada. Corre-se, assim, o risco de transmitir uma pedagogia implícita preocupante: a de que cumprir é mais importante do que criar, e justificar vale mais do que fazer.

Este modelo assenta, em grande medida, numa cultura de desconfiança institucional. Um sistema que exige provas constantes, detalhadas e reiteradas parece partir do princípio de que os seus agentes precisam de ser permanentemente vigiados. A responsabilidade pelo peso do sistema é transferida para professores, investigadores e técnicos, que passam a ser avaliados não pela qualidade do impacto gerado, mas pela sua capacidade de navegar na complexidade administrativa.

Simplificar não é sinónimo de facilitar; é um exercício de inteligência institucional. Um sistema que se prende ao culto do relatório e do formulário é um sistema que perde de vista a sua própria missão. Se a União Europeia ambiciona ser um verdadeiro motor de desenvolvimento humano, precisa de libertar os seus agentes do fardo do acessório e confiar mais em quem está no terreno.

Os projetos europeus são valiosos demais para serem derrotados por um formulário. É urgente garantir que o peso do papel não se transforme num obstáculo silencioso àquilo de que a sociedade mais carece: tempo para educar, confiança para executar e espaço para criar.