Não foi o primeiro, nem será o último. Cidadãos de boa vontade em prestar serviço público acabam quase sempre maltratados pelos militantes partidários, como já se viu ao longo destes anos. Está a acontecer com António Costa Silva como já vimos há mais anos com Daniel Bessa, Augusto Mateus e até mais recentemente com Vitor Gaspar e Álvaro Santos Pereira ou ainda há pouco tempo com Manuel Caldeira Cabral. Basta terem algum pensamento próprio. Aparentemente só há um perfil de independentes que consegue resistir aos ataques das tribos, são os advogados, e mesmo esses acabam por ficar pouco tempo, como se viu com Pedro Siza Vieira. Ah, sim, há a exceção Mário Centeno, que mesmo assim, e apesar do seu sucesso a reduzir o défice, esteve à beira de se demitir.

O extraordinário artigo de Ana Sá Lopes , com o título «Costa Silva é o ministro “joga pedra na Geni” da semana» – para os mais novos, é uma referência à canção de Chico Buarque “Geni e o Zepelim” que vale a pena ouvir –, transporta-nos para o que se passou, retirando entre outras conclusões que “sai um independente do seu sossego para isto”.

O que é que disse António Costa Silva para merecer críticas que incluíram a sua equipa e especialmente o seu colega de Governo, o ministro das Finanças, que protagonizou a mais violenta das reacções?

Comecemos então pelo que disse o ministro. Na entrevista à TSF/JN/DN , falou primeiro da descida seletiva de IRC para as empresas que reinvestem os lucros, que apostam na inovação tecnológica e que atraem talentos, nomeadamente jovens – tudo aquilo que tem sido referido pelo Governo. E a seguir afirmou: “A minha esperança é que essa redução não seja só seletiva, mas seja global. Era um sinal muito grande que se poderia dar a todo o nosso tecido produtivo.”

