“Resta-nos analisar a mais bela forma de governo, e o mais belo dos homens: a tirania e o tirano.”

(Platão, A República, Livro VIII)

1 Trigger warning

Uma das expressões a que não podemos escapar para compreender os nossos dias é a de “trigger warning”, popularizada em língua inglesa por decorrer da cultura de sensibilidade máxima que o mundo anglo-americano tem exportado para todo o Ocidente. Em língua portuguesa, não é fácil encontrar uma expressão tão sedutora para exprimir o sentido de aviso, advertência ou sinalização de conteúdos possivelmente ofensivos ou capazes de despertar reações traumáticas.

Estamos habituados a esses alertas quando, nos noticiários, o jornalista nos avisa de que as próximas cenas – geralmente de guerra, terrorismo ou acidentes graves – podem ferir a suscetibilidade das pessoas mais sensíveis. E as gerações mais velhas recordarão a bolinha vermelha no canto superior da televisão para indicar a desadequação dos programas ou filmes para os mais novos. Mas este mecanismo popularizou-se agora no mundo académico para assinalar livros potencialmente perigosos (como já aconteceu com Immanuel Kant) ou temas potencialmente traumatizantes – tudo para que as gerações mais novas não sejam emocionalmente perturbadas na sua redoma de vidro.

Professora da Universidade da Beira Interior