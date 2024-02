1 A representação como confiança

Regressemos a Edmund Burke. Como vimos, devemos ao filósofo irlandês a conceptualização do mecanismo de representação, em particular no seu discurso aos eleitores de Bristol. Segundo Burke, os representantes (os deputados) estão necessariamente ligados aos seus constituintes:

“Os seus desejos devem ter um grande peso para ele; as suas opiniões, um grande respeito; os seus negócios, uma atenção sem reservas. É seu dever sacrificar o seu repouso, o seu prazer, as suas satisfações às deles – e acima de tudo, sempre e em todos os casos, preferir o interesse deles ao seu próprio.”

