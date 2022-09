Notei algum rebuliço pelo facto de se entregar a uma actriz negra o papel de Pequena Sereia. Antes de me envolver na excitação, fui investigar o que é a Pequena Sereia. Desisti ao perceber que é uma bonecada da Disney. Não é que eu não goste da Disney. Sucede que preferia ser levemente molestado num beco escuro por uma tribo de campistas do Bloco a ter de consumir qualquer dos produtos que essa empresa produziu nos últimos 50 anos (salvo o “Uma História Simples”, do David Lynch, que deve ter sido engano).

Voltando ao tema, pelos vistos a Pequena Sereia era branca e agora é negra. E? Tendo andado afastado dos estudos de criptozoologia, não me recordo de que cor são as sereias. Também é natural que as haja de várias cores e subespécies, como os atuns. E o pormenor de serem um bicho (meio bicho, vá) mítico faz com que, em matéria de pigmentação, o céu seja o limite. Por mim, tudo bem. O importante é que as crianças fiquem contentes.

Das crianças brancas, vermelhas, castanhas e amarelas, não sei. Ao que consta, as crianças negras ficaram felicíssimas. Li não sei onde que, ao saber da nova sereia, uma criança negra correu radiante para a mãe: “Ela é igual a mim! Ela é igual a mim!” Para a petiza em questão, todos os negros são iguais. Descontando o leve aroma a racismo, é bonito, quase comovente. Eu próprio me senti assim quando descobri que a voz do Homem do Bussaco pertencia a um caucasiano. Foi há meia dúzia de anos, mas a minha mãe não compreendeu as razões da algazarra.

Qual o problema de negros desempenharem papéis cinematográficos antigamente desempenhados por brancos, incluindo sereias, unicórnios, os Estrumpfs do “Avatar” e o Monstro do Lago Ness? Nenhum. Se não estou em erro, uma das características do cinema é que as pessoas façam daquilo que não são. Por muito que isto possa chocar os distraídos, De Niro não era realmente taxista, boxeur ou chefe da Máfia. E Denzel Washington nunca foi piloto comercial, activista ou advogado. O primeiro é um cavalheiro que emite opiniões imbecis e o segundo é o melhor actor em actividade (Robert Duvall reformou-se, presumo). E, logo que lhes paguem, ambos fingem ser coisas diferentes.

