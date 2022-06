Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como vimos, David Goodhart, em The Road to Somewhere, propõe um esquema conceptual para interpretar o annus horribilis de 2016: partindo da distinção entre somewheres (enraizados) e anywheres(desenraizados), seria possível compreender a nova divisão que progressivamente se afirma nas sociedades ocidentais.

Goodhart escreve a partir do contexto anglo-saxónico (em especial, o inglês), considerando que é a vivência universitária a principal causa da divisão entre aqueles que se mantêm ligados às raízes comunitárias e aqueles que se veem como cidadãos do mundo. Isto resulta de uma particularidade específica do mundo anglo-americano: para a grande maioria dos jovens, a ida para a universidade representa a saída do seu local de nascimento e um corte com as raízes familiares e comunitárias, passando a estar sujeitos a uma experiência cosmopolita, no duplo sentido de contacto com várias culturas e contacto com a moralidade progressista predominante no meio académico.

Professora da Universidade da Beira Interior