A detenção de Nicolás Maduro por forças americanas e a subsequente intervenção militar na Venezuela não surpreendeu quem acompanha a retórica de Donald Trump. Durante anos, o presidente americano deixou claro que o regime venezuelano era inaceitável e que os Estados Unidos não hesitariam em agir. A justificação oficial — tráfico de droga, alegadas ligações a organizações criminosas — é tão transparente quanto foi em 1989, quando os EUA invadiram o Panamá para depor Manuel Noriega. Ninguém acredita que isto seja verdadeiramente sobre narcotráfico. Até porque se fosse, a Venezuela seria um alvo pouco ortodoxo, sendo que a esmagadora maioria das drogas que entram em solo americano são traficadas de países como a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Mais, se esse fosse o motivo, mal se entenderia o perdão presidencial que Trump ofereceu ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernandez. É sobre controlo: controlo de recursos naturais, controlo de uma posição estratégica privilegiada, controlo do “backyard” americano.

O paralelo com a invasão do Panamá é óbvio, mas há algo mais profundo a acontecer. Trump, que se apresenta como isolacionista e defensor do “America First”, longe de ser um presidente avesso à intervenção externa, apenas recusa intervir onde não reconhece interesse direto ou legitimidade histórica. Recusa financiar a Ucrânia, põe em causa o compromisso com Taiwan e retira-se de acordos multilaterais com aliados históricos. Mas quando se trata da América Latina, age de forma perentória e unilateral. Porquê? Porque Trump está, consciente ou inconscientemente, a ressuscitar a Doutrina Monroe.

James Monroe, quinto presidente dos Estados Unidos, estabeleceu no século XIX um princípio simples: as Américas são território político americano. Qualquer ingerência de potências externas nos assuntos do continente seria considerada um ato hostil contra os próprios Estados Unidos. Era, na prática, uma declaração de propriedade. O hemisfério ocidental pertencia aos EUA, e o que lá acontecia era assunto entre Washington e os governos locais — ou melhor, era assunto de Washington, ponto final.

Esta visão nunca desapareceu completamente da política externa americana, mas foi progressivamente diluída à medida que os EUA se tornaram a polícia global. Após a Segunda Guerra Mundial, a esfera de influência americana estendeu-se aos quatro cantos do planeta: Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Médio Oriente, Taiwan. Os Estados Unidos não eram mais apenas uma potência regional, passando, especialmente após a queda da URSS, a ser a potência hegemónica global. E com esse estatuto vinha uma responsabilidade —ou pelo menos uma pretensão de responsabilidade — pela ordem internacional liberal.

Mas Trump parece querer reverter essa expansão. O seu discurso é cada vez mais multipolar: o mundo parece dividir-se entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, tendo cada uma tem a sua esfera natural de influência. A América Latina é americana. A Ásia Oriental é chinesa. A antiga União Soviética é russa. É uma visão quase pós-imperial, onde os impérios reconhecem mutuamente os seus domínios e evitam conflitos diretos.

E é aqui que reside o problema. Se os EUA reduzem a sua esfera de influência legítima às Américas por razões históricas e de proximidade geográfica, qual é a base para defender Taiwan? Com que autoridade moral ou estratégica pode uma futura administração americana que subscreva esta lógica opor-se a uma invasão chinesa de Taiwan? Não é Taiwan o “backyard” chinês, pela mesma lógica? O mesmo se aplica à Ucrânia, à Geórgia, à Arménia e ao Cazaquistão no caso russo. Se a Doutrina Monroe justifica a intervenção americana na Venezuela, então uma “Doutrina Xi” justifica a integração forçada de Taiwan, tal como uma “Doutrina Putin” justifica a reconquista da antiga esfera soviética.

É que mais do que uma questão de lógica, trata-se de uma questão de precedente. A invasão da Venezuela — que, por muito que a administração americana a apresente como uma “operação policial internacional”, é, de facto, uma invasão — demonstra que os EUA se consideram acima das regras do direito internacional quando os seus interesses estão em jogo. Não houve resolução da ONU. Não houve apoio do Conselho de Segurança. Não houve sequer uma vontade internacional significativa. Os Estados Unidos agiram sozinhos, de forma unilateral, porque puderam.

Nada disto é dizer que Trump não tem razões legítimas para querer ver Maduro fora do poder. Maduro é um ditador brutal, um autocrata que destruiu a economia venezuelana, empobreceu o seu povo, manipulou eleições e governa como um senhor feudal rodeado de uma elite parasitária. É, sem dúvida alguma, um líder ilegítimo. Mas o problema não é se Maduro merece ou não ser deposto. O problema é quem decide, como decide, e com base em que regras.

Porque se os Estados Unidos não respeitam as regras da comunidade internacional (as mesmas regras que ajudaram a escrever após 1945) e agem de forma unilateral e desmedida na busca do seu interesse próprio, o que os distingue da Rússia ou da China? A resposta tradicional seria: os valores. Os EUA defendem a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos. Mas essa resposta soa cada vez mais oca quando Washington derruba regimes por conveniência estratégica enquanto mantém relações cordiais com autocracias que servem os seus interesses.

A Rússia e a China observam tudo isto com atenção. Os respetivos protestos contra a intervenção na Venezuela pareceram não passar de um pro forma porque sabem que, a longo prazo, este recuo americano para a Doutrina Monroe é favorável aos seus interesses. Se os EUA abdicam de ser a polícia global e aceitam uma ordem multipolar de esferas de influência mutuamente reconhecidas, Pequim e Moscovo ganham. Taiwan torna-se indefensável. A Ucrânia torna-se sacrificável. A ordem liberal internacional já fragilizada desmorona-se completamente.

Trump pode não perceber, mas ao ressuscitar a Doutrina Monroe, mais do que a redefinir a política externa americana, está a enterrar a era americana. Está a abdicar do papel de garante da ordem global em troca de um domínio mais estreito, mas mais absoluto, sobre as Américas. E no processo, está a entregar o resto do mundo a quem o quiser reclamar.

O impacto desta intervenção não se mede apenas pelo que acontece na Venezuela. Mede-se pelo que desaparece do discurso americano. Ao agir de forma unilateral e ao recuperar uma lógica crua de esferas de influência, os Estados Unidos aproximam-se perigosamente daquilo que dizem combater: uma política externa despida de horizonte normativo, onde o poder já não precisa de se distinguir pela legitimidade, apenas pela força. Num mundo assim, a liderança americana deixa de assentar em princípios e passa a assentar apenas na capacidade de impor vontades. E é essa perda de distinção, mais do que qualquer intervenção isolada, que redefinirá o lugar dos Estados Unidos na ordem internacional.