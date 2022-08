Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Estado e as empresas que extraem petróleo e gás estão a ganhar muito dinheiro com a crise. O secretário geral da ONU, António Guterres, já disse que as empresas sofrem de uma “ganância grotesca” e apelou a que se aplicassem impostos, usando essas receitas para combater as desigualdades que a crise está a gerar. O Presidente da República não pediu impostos, mas apelou a essas empresas – que em Portugal são basicamente representadas pela Galp, na energia – que sejam mais generosas nos seus programas de responsabilidade social.

Como tem vindo a ser lembrado, há já vários países europeus que já avançaram para um agravamento de impostos sobre as empresas que extraem petróleo e gás, como são o caso da Grécia, Reino Unido e Espanha. França tem estado a tentar sem sucesso. E há países que já as têm há muito tempo, como o Canadá ou o Brasil, onde a taxa aumenta automaticamente com a subida dos preços, dando previsibilidade às empresas (ver aqui).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.