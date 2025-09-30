Há duas maneiras de discutir imigração. A primeira ocupa um vídeo do Instagram ou Tiktok: slogans, receios, promessas e/ou ameaças. A segunda exige um caderno, lápis e tempo: consiste em aplicar a ciência económica e medir impactos no trabalho, na produtividade, nas contas públicas, na habitação, na escola e na coesão social. Independentemente do resultado a que se chegue, e reconhecendo que dá um pouco mais de trabalho, mesmo numa época de “imediatismos” parece óbvio que ganhamos muito mais em seguir a segunda via.

Simplifiquemos ao máximo para melhor definir o problema: o ponto de partida é simples; a imigração é um choque de oferta (de pessoas) que incide sobre mercados com diferente elasticidade (a medida de sensibilidade de uma variável quando outra muda) — trabalho, habitação e serviços públicos, à cabeça. No curtíssimo prazo, quase tudo é local: onde chegam as pessoas, onde existem casas, onde há vagas, etc. No médio e longo prazo, o que conta é a capacidade institucional para transformar chegada em integração produtiva. Se fizermos bem, o saldo líquido tende a ser positivo; se fizermos mal, acumulam-se fricções e desacordos, e, em suma, problemas.

O que devemos medir (e porquê)

A discussão evolui se lhe dermos um pouco de complexidade, passamos de narrativas a contas estruturadas. Um “balanço integrado” com seis pilares:

Mercado de trabalho. Taxa de emprego e de participação por qualificação, salários por decis e ocupação, tempo de preenchimento de vagas difíceis. Pergunta-chave: estamos a resolver gargalos ou a criar segmentação Produtividade e crescimento. Valor acrescentado por trabalhador, dinâmica empresarial (nascimentos e sobrevivência), complementaridades em equipas mistas, inovação. A diversidade é um chavão até provar que aumenta a Produtividade Total dos Fatores (Se duas empresas com o mesmo K – capital e L – trabalho, produzem mais após integrarem trabalhadores imigrantes qualificados, o extra de output será ganho em Produtividade Total dos Fatores); Demografia e capital humano. Idades à entrada, fertilidade, retenção e resultados da 2.ª geração. A Europa envelhece; sem imigração, a razão de dependência piora mais depressa. Finanças públicas. Contas geracionais: receitas (IRS, contribuições, IVA) menos despesas marginais (educação, saúde, habitação, transferências) por coorte e por município. O saldo anual diz pouco; o que interessa é o valor presente líquido ao longo do ciclo de vida (um ano é um “fotograma”, e a imigração e o seu impacto (como educação, saúde ou pensões) deve ser analisada como um “filme inteiro”). Preços e bens não transacionáveis. Rendas, custos de transporte, tempos de espera. Um país pode absorver mais gente; um bairro, menos, se a oferta de casas for rígida. Coesão social e segurança. Segregação residencial e escolar, aprendizagem da língua, participação cívica, vitimação criminal ajustada à demografia. A coesão é capital produtivo, não ornamento.

Três horizontes, três histórias

Curto prazo (0–2 anos): O impacto é local e visível. Empresas preenchem vagas; o PIB cresce por efeito de escala; alguns salários de baixa qualificação podem sofrer pressão em mercados específicos; as rendas sobem onde a oferta é rígida. Sem reforço administrativo (documentação, reconhecimento de credenciais), a integração trava no balcão de atendimento.

Médio prazo (3–7 anos): Com língua, requalificação e mobilidade, os salários convergem; a produtividade cresce por complementaridade; o empreendedorismo de imigrantes deixa de ser apenas “de necessidade”. Se títulos não forem reconhecidos ou se o visto ficar “preso” ao empregador, surge dualização e rotação crónica.

Longo prazo (8–25 anos): A 2.ª geração tende a apresentar retornos elevados de educação; as contas públicas melhoram pela base contributiva alargada; a inovação sobe com redes mais diversas. Falhar na escola e na habitação cria ciclos de baixo retorno difíceis de corrigir.

As mais-valias e as menos-valias (sem truques)

Mais-valias prováveis: alívio de escassez em setores críticos (saúde, construção, hotelaria, tecnologia), aumento de PIB e de base fiscal, dinamismo empresarial e cultural, mitigação do envelhecimento.

alívio de escassez em setores críticos (saúde, construção, hotelaria, tecnologia), aumento de PIB e de base fiscal, dinamismo empresarial e cultural, mitigação do envelhecimento. Menos-valias possíveis: pressão sobre rendas em zonas de chegada, custos transitórios em serviços públicos, risco de compressão salarial local para nativos menos qualificados, vulnerabilidades a exploração laboral se a fiscalização falhar.

Nada disto é paradoxal. É economia básica aplicada a instituições concretas.

Os verdadeiros desafios

Capacidade administrativa. Reconhecer diplomas, processar autorizações, cruzar dados. Sem Estado operacional, a produtividade entra pela fronteira e fica parada. Habitação. Sem aumentar a oferta, discutimos imigração com a régua errada. A elasticidade de casas é o limitador físico da integração. Simples. Mercado de trabalho dual. Subcontratação opaca, “falsos recibos verdes”, vistos presos a empregadores. Bom para quem quer margens fáceis, mau para salários, coesão e reputação nacional. Escola e língua. O tempo perdido nos primeiros anos multiplica-se. A língua não é um mero detalhe: é a infraestrutura. Comunicação e dados. Sem indicadores públicos regulares, vence o “achismo”. Sem métricas, a política tropeça no próximo ciclo eleitoral – e nisto somos dos melhores do mundo.

Como fazer bem (em cinco verbos)

Reconhecer. Títulos e competências valem mais no mercado do que no papel. Vias provisórias supervisionadas (na saúde, engenharia, educação) com exame final em 90 dias reduzem o desperdício.

Proteger. Vistos portáteis (de emprego, não de empregador), inspeção inteligente (analytics por setor/município), “lista branca” de boas práticas com benefícios públicos. Regras claras atraem bons agentes.

Ensinar. Língua integrada no horário laboral, com certificação B1 em 12–18 meses e incentivos à conclusão. Tutoria escolar para recém-chegados, turmas de transição linguística, foco no 1.º ciclo.

Construir. Solo e licenciamento para build-to-rent acessível, metas municipais, contratos de desempenho onde a pressão é maior. A Habitação é (boa) política de imigração disfarçada.

Medir. Painel trimestral com poucos mas bons! KPIs: emprego e salários por qualificação; tempo de preenchimento de vagas difíceis; saldo fiscal por coorte; variação de rendas ajustada pela construção nova; aprovação no 9.º/12.º da 2.ª geração; índice de segregação escolar. Tudo com dados abertos e metodologia pública.

Um roteiro para Portugal

Mapa de exposição municipal (2001–2025) por origem e setor, para identificar onde os choques foram maiores e mais exógenos. Estudos de evento e diferenças para isolar efeitos em salários, emprego e rendas, com correções para dependência espacial. Microsimulação fiscal por coortes (valor presente líquido de receitas e despesas) com cenários de produtividade e de velocidade de reconhecimento de diplomas. Avaliação firm-level: comparar empresas que integram força de trabalho imigrante com “gémeas” estatísticas em Produtividade de Fatores, margens e exportações. Seguimento da 2.ª geração: resultados escolares e transição para emprego. É aqui que se ganham (ou perdem) as próximas décadas.

Política sem ilusões

A escolha não é entre “fronteiras abertas” e “fronteiras fechadas”. É entre governar o fenómeno com regras, incentivos e dados ou ser governado por ele. A Europa precisa de talento para sustentar o Estado social e a transição tecnológica; Portugal precisa de gente para trabalhar, criar valor e pagar pensões. Mas precisa, sobretudo, de instituições que transformem chegada em integração e integração em produtividade.

Se fizermos o básico — reconhecer, proteger, ensinar, construir e medir — a imigração deixa de ser o pretexto preferido da polarização para se tornar aquilo que sempre foi quando bem gerida: um multiplicador de crescimento com pessoas lá dentro. E pessoas não cabem em slogans. Cabem em políticas, pensadas por quem tem o dever moral de pensar o futuro.