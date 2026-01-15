Nesta altura do ano multiplicam-se as intenções, os balanços, as mensagens de esperança e as promessas de mudança. Fala-se de novos começos, de resoluções e de oportunidades futuras. O problema é que quase nada disso se traduz em resultados reais. Não porque as pessoas não desejem mudar, mas porque são incapazes de confrontar a causa estrutural daquilo que as mantém exatamente no mesmo lugar.

O mundo que cada um vê é moldado pelo seu nível de consciência. Aquilo que aceitamos como verdade depende menos dos factos e mais da nossa capacidade de os integrar sem comprometer a imagem que temos de nós próprios. Por isso, tantas vezes, rejeitamos realidades evidentes. Não por ignorância factual, mas por resistência interior.

Este mecanismo explica grande parte da tensão social, política e cultural que atravessamos. Quando a consciência é limitada, qualquer facto que a ultrapasse é vivido como ameaça. A reação não é reflexão, é defesa. Surgem então a intransigência, a agressividade e a recusa do diálogo, frequentemente mascaradas de convicção ou firmeza de princípios.

Ao longo da vida, a consciência pode ampliar-se, mas esse processo exige humildade. Exige reconhecer que o nosso entendimento é parcial, que erramos e que muitas das nossas certezas servem apenas para proteger certas fragilidades da nossa identidade. Sem essa humildade, não há aprendizagem, apenas repetição dos mesmos erros.

É neste contexto que faz sentido falar de uma vida vivida em piloto automático. Muitas pessoas vivem apenas cumprindo rotinas, acumulando metas e satisfazendo expectativas externas, mas sem um verdadeiro sentido de direção. Desejam reconhecimento, estabilidade ou sucesso, mas não conseguem responder à pergunta essencial do, para quê. O resultado é uma existência aparentemente funcional, mas vazia, ativa, mas sem horizonte.

Chegados ao fim do ano, este vazio torna-se mais visível. Surge a necessidade de fazer balanços, de desejar algo diferente, de projetar mudanças. No entanto, esta reflexão tende a ser superficial e episódica. Passam-se alguns dias de introspeção e regressa-se rapidamente aos mesmos comportamentos, às mesmas inações e às mesmas omissões.

O problema não está na falta de vontade. Está na ausência de método e de disciplina. A mudança real não acontece por declarações de intenção, acontece por práticas consistentes. Pequenas decisões diárias, aplicadas com rigor, têm mais impacto do que qualquer resolução formulada num momento carregado emocionalmente.

Há também uma resistência clara à responsabilidade. Mudar implica perder conforto, rever relações, abandonar narrativas pessoais e aceitar consequências. É mais fácil adiar, justificar ou transferir culpas. Por isso, muitos preferem manter-se numa zona de ambiguidade, onde nada é totalmente assumido, mas onde também nada é verdadeiramente transformador.

Para essa reflexão ser honesta, teria de começar por uma pergunta simples e desconfortável. Quem somos nós quando deixamos de nos desculpar. Que tipo de vida estamos, de facto, a construir. E o que estamos dispostos a mudar não no próximo ano, mas já, e de forma concreta.

Talvez o verdadeiro sentido do fim de ano não seja formular desejos, mas fazer cortes. Cortar ilusões, desculpas e hábitos que sabemos ser incompatíveis com a vida que dizemos querer. Sem dramatismo e sem retórica, apenas com responsabilidade. Se assim fosse, esta época deixaria de ser um ritual coletivo de boas intenções e passaria a ser um momento real de decisão. Tudo o resto é apenas revisitação das nossas ilusões aplicadas a um novo calendário.