Dizem que, um dia, Deus deixou à porta do mundo um par de botas gastas. Não eram bonitas. Estavam sujas de caminho, molhadas de lágrimas, marcadas de pedras. Ninguém sabia de quem eram, mas eram evidentemente de alguém que tinha caminhado muito.

As pessoas passavam e olhavam com curiosidade. Um homem apressado comentou: “São botas de quem não sabe cuidar de si.” Uma senhora elegante disse: “Que desleixo.” Um jovem tirou uma fotografia e escreveu: “Alguém que não sabe escolher a vida.” Os comentários foram crescendo como ervas daninhas. Ninguém tinha calçado as botas, mas todos tinham opinião.

Ao fim da tarde, apareceu uma criança. Não disse nada. Limitou-se a sentar-se no chão e a tentar enfiar os pés naquelas botas enormes. É claro que lhe ficavam grandes. Mas deu dois passos e parou. Voltou-se e murmurou: “Dói.” E depois, com a sua seriedade de criança, acrescentou: “Então, quem as calçou deve ter doído muito mais.”

Foi aí que o céu sorriu.

O problema do nosso tempo não é que as pessoas falem. É que falam sem calçar as botas do outro. Não perguntam qual foi o caminho, quantas noites sem dormir, quantos medos escondidos, quanta coragem silenciosa há dentro de alguém que passa por nós na rua ou numa rede social. Olhamos para as fotografias como quem olha montras e esquecemos que por trás de cada imagem há histórias inteiras que não cabem em nenhuma legenda.

Dizemos: “Eu no lugar dele faria diferente.” Mas não estamos no lugar dele. Não conhecemos a história. Não vimos os invernos que ele atravessou nem as pontes que desabaram. Não sabemos de que fome, de que saudade, de que ferida vive. E, no entanto, sentamo-nos como juízes confortáveis de vidas alheias, com uma pressa que nem Deus tem.

Também é verdade que, às vezes, o motor escondido de tantos comentários é esse bicho manso e antigo a que chamam inveja. Não é uma inveja gritada. É uma coisa pequena, quase envergonhada, que murmura: “Podes estar bem, mas não melhor do que eu.” E então pica-se, ri-se por dentro, deita-se um pouco de vinagre nas alegrias dos outros. Mas, no fundo, quem vive assim não fere primeiro os outros, fere-se a si mesmo: fica de coração fechado, incapaz de se alegrar com ninguém.

Jesus, que sabia de botas gastas e de poeiras nos caminhos, fazia sempre a mesma coisa: antes de dizer qualquer palavra, olhava. Olhava devagar. Via a viúva, o publicano, a criança, o doente, o pecador — e via mais longe do que todos. Via a ferida atrás do erro, o medo atrás da dureza, o desejo de amor escondido até nos corações mais complicados. Ele nunca julgou sapatos sem os ter visto andar.

Talvez seja isto a empatia: não é dar razão a todos, não é fechar os olhos à verdade, não é deixar de chamar mal ao mal. É só isto — e é tanto: aproximar-se devagar, ouvir primeiro, tentar compreender e só depois falar. É perguntar: “E se fosses tu?” “E se fosse eu?” “E se aquilo que comento com leveza fosse a dor de alguém?”

As redes sociais deram-nos um megafone. Mas esqueceram-nos de ensinar canções. Por isso gritamos. E, às vezes, gritamos contra quem precisava apenas de um abraço. Palavras escritas à pressa, mandadas ao mundo como pedras, atingem pessoas reais: raparigas que sorriem por fora e choram por dentro, homens cansados que disfarçam com piadas, mães que acham que falharam, jovens que acreditam no que leem sobre si.

E aqui cabe um pequeno conselho, simples: tudo o que lês sobre ti, mede-o com este critério — a pessoa que escreveu seria capaz de te dizer aquilo olhando-te nos olhos? Se sim, escuta, pode haver verdade que ajuda a crescer. Se não, deixa passar. Não dês ao veneno o poder de ser pão. Palavras que não suportam a presença não merecem residência no coração.

E é precisamente aqui que tudo se liga: a empatia não é teoria bonita, é decisão concreta de viver assim todos os dias — menos pressa em julgar, mais coragem de amar; menos dedos apressados no teclado, mais coração atento aos passos do outro.

E, no entanto, tudo isto podia transformar-se com um gesto pequenino: antes de escrever, imagina um rosto. Antes de comentar, escuta um coração que não ouves. Antes de julgar, calça as botas. Caminha um bocadinho dentro da vida do outro, mesmo que não te sirva, mesmo que te aperte. Vais descobrir que quase ninguém é simples, que todos carregam cruzes invisíveis e que o mundo é uma grande procissão de frágeis.

As botas continuam à porta do mundo. Estão sempre ali. São as do teu vizinho, as do teu colega, as do teu irmão, as de quem não compreendes e as de quem te irrita. Um dia, quando a vida te apertar, vais descobrir outra coisa: também deixarás as tuas à porta de alguém.

E então agradecerás por cada pessoa que, em vez de te julgar, decidiu calçar — nem que fosse por um instante — as tuas botas cansadas.