27 de Novembro. Tiago Danu, de 20 anos, estava num convívio com amigos num parque de estacionamento, no Monte Belo Norte, quando tentou ajudar um amigo que estava a ser forçado a entrar no veículo de um grupo rival e acabou por ser esfaqueado e deixado no chão.

11 de Novembro. Dois feridos graves e um ligeiro durante rixa em bomba de gasolina na Moita. Testemunhas falam em dois agressores com facas que após o desentendimento e agressões às vítimas, de 19 e 20 anos, fugiram a correr.

8 de Novembro. Jovem de 19 anos detido junto a escola de Mirandela com cinco facas e uma soqueira

7 de Novembro. Homem de 25 anos esfaqueado em Camarate em estado grave

