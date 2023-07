Sinceramente, acho que sou o pastor protestante português mais injustamente bem tratado por católicos. Ainda agora, por conta das Jornadas da Juventude, recebi convites generosos. Aceitei os que em consciência senti que podia aceitar, e também houve espaço para recusar os que em consciência não podia. Mas em todos eles, sobressai essa prontidão e abertura com que a Igreja Romana consegue tratar um cismático como eu. O texto de hoje, sendo protestante qb, precisa de começar por um “obrigado” a estes amigos. Quero, portanto, falar-vos dessa pronta jovialidade católica, que nos assiste em 2023, tão investidamente apaixonada pela universalidade. A Igreja do Papa quer hoje ser o coração palpitante não apenas do cristianismo, mas do mundo inteiro. Logo, a festa destas mesmas Jornadas da Juventude não pode ser apenas católica; tem de ser de todos.

Basta que o leitor seja um pouco menos ignorante acerca dos assuntos da religião que rapidamente me dirá: Tiago, não é possível um católico não ser obcecado pela universalidade quando a palavra católico quer precisamente dizer universal. Ao que responderei: nem mais. Do mesmo modo como um mísero baptista como eu só pensa em baptizar (e baptizar mesmo, mergulhando a pessoa crescida toda dentro de água), um católico só pensa em universalizar. Até aí, tudo bem. Acresce, todavia, o peso da história. O modo como católicos pensam na qualidade que querem defender de ser universais não foi sempre este.

Para uma simplificação que torne este texto minimamente coerente (apesar de não acreditar tanto assim em textos minimamente coerentes), falaria no dilema católico da universalidade sobretudo nos últimos duzentos anos. Para oferecer dois postes à baliza onde queremos acertar algum golo nesta crónica, mencionaria o Concílio Vaticano Primeiro e o Concílio Vaticano Segundo. O Vaticano I aconteceu entre 1869 e 1870 e o Concílio Vaticano II em 1961. É tese de uns quantos, eu incluído, que, entre o Primeiro Concílio e o Segundo, a Igreja Católica Romana, naturalmente vidrada na questão da universalidade que lhe está no nome, passou do oito para o oitenta.

