Durante todo este processo da empresa de Luís Montenegro, acreditei sempre no PM. Acredito que Montenegro foi PM em absoluta exclusividade. E também acredito que o PM não iria beneficiar nenhum dos seus clientes no exercício das suas funções. Aliás, quem está convencido que Montenegro não exerceu as funções de PM em pleno, ou que iria beneficiar algum dos seus clientes, terá que o demonstrar. Deve provar-se a culpa e não a inocência. Mas também acho que Montenegro cometeu um erro político ao manter a empresa em funções, como é claro agora. Se tivesse suspendido as actividades da empresa no dia que ganhou as eleições, não teríamos eleições antecipadas. Era o que Montenegro deveria ter feito, sendo ou não sendo uma exigência da lei. A reputação política de um PM está para além do direito.

Mas na entrevista que deu na segunda-feira à noite, Montenegro ultrapassou as minhas linhas vermelhas, (todos nós temos linhas vermelhas, não é só Montenegro em relação ao Chega), quando disse que seria candidato a PM mesmo que fosse arguido. Sei muito bem que a condição de arguido não significa ser condenado. Mas a prioridade de um arguido é lutar pela sua inocência. Nesta luta, absolutamente legítima, ninguém está em condições de exercer o cargo de PM. Nunca pensei ouvir um líder do PSD, PM em funções, dizer que será de novo candidato a chefe do governo se for arguido. Espero sinceramente que Montenegro nunca seja arguido, mas as suas afirmações foram um ponto sem retorno. Perdeu autoridade para demitir um membro do governo que seja arguido. De acordo com a doutrina de Montenegro, um próximo governo por si liderado poderia ter vários membros arguidos. Seria uma situação inaceitável.

Pior, as afirmações de Montenegro traíram o património histórico do PSD. Obviamente, membros do PSD, desde ministros a autarcas, tiveram problemas com a justiça. Não me passa pela cabeça que o PSD seja um partido impoluto. Mas tinha uma grande virtude: os seus PMs estavam acima de qualquer suspeita. Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Durão Barroso, Santana Lopes e Passos Coelho nunca tiveram problemas com a justiça. Nunca houve suspeitas sobre a sua conduta como chefes de governo. Com o PS, o caso é diferente. Desde as histórias de Macau e Mário Soares, os casos graves de Sócrates e o modo como António Costa acabou o seu mandato de PM, o PS teve problemas sérios com os seus PMs. Hoje, já não se pode dizer o mesmo do PSD. Um governo liderado pelo PSD caiu porque o seu PM não separou de um modo claro as suas funções públicas das suas actividades privadas.

Este património histórico do PSD era impagável. Permitia, desde logo, contrariar o argumento populista e demagógico de que “eles são todos iguais.” Não, o PSD não é igual ao PS. Mas agora será muito mais difícil explicar as diferenças. O líder do PSD que impôs linhas vermelhas ao Chega acabou a contribuir para reforçar um dos maiores argumentos do partido de Ventura. Este património histórico dos sociais-democratas também era uma das razões porque muita gente séria em Portugal, do espaço da direita ou mesmo do centro, continuava a votar no PSD. É muito importante que um PM seja um exemplo de seriedade profissional e de elevação pessoal. Não é sério nem elevado estar disposto a ser candidato a PM mesmo sendo arguido.

Também é muito preocupante que num partido com a história do PSD, com o seu património de contribuição para uma democracia decente, não exista uma voz que não sinta incómodo com as afirmações do PM e que não o diga em público. Onde estão as referências de liderança política do PSD? Ninguém está incomodado com a disponibilidade do líder do partido para ser candidato a PM mesmo que seja arguido? Devo dizer que esse momento lamentável de Montenegro foi uma das maiores desilusões que tive como eleitor do PSD. E não me senti representado pela pessoa a quem tinha dado o meu voto. Bem sei que é apenas um voto, mas é o bem mais precioso que tenho como cidadão de uma democracia.