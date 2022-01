Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Grand Junction, Colorado (EUA) — A contagem decrescente para o Ano Novo já começou. Vai ser aqui mesmo na minha suite, com uma garrafa de cava bebida em copos de plástico baratinhos. Não muita, para não agravar os efeitos da altitude, a que uns já se habituaram melhor do que outros. A tripulação está instada ao isolamento depois de ter sido toda confirmada saudável, a luz verde dada pelos testes PCR de hoje.

No rés-do-chão, o bar do hotel está ao rubro. Uma banda de country vai tocando covers sobre carrinhas de caixa aberta, cervejas e miúdas, e o público — uma mistura caricata de cowboys, esquiadores a caminho de Vail/Aspen, e muitos viajantes apeados pela enorme borrasca que fechou as estradas nas Montanhas Rochosas — está animadíssimo. Afinal, amanhã é 2022! O problema é que a taxa de vacinação do estado do Colorado ronda apenas os 66%, e praticamente ninguém usa máscara, o que nos tem causado alguma ânsia.

Para a nossa tripulação, o risco de sermos contaminados na reta final, depois de dois anos em compasso de espera e de termos viajado milhares de quilómetros, é inaceitável. Se um de nós contraísse COVID-19 antes de domingo, poderia pôr em risco a continuação da missão. Dois ou mais, e seria certamente cancelada.

Aliás, por esse motivo é que decidi não arriscar o voo de Denver para Grand Junction (por isso, e por ter bagagem que nunca mais acaba). Ao contrário do que acontece no Canadá, nos voos domésticos nos Estados Unidos não há obrigatoriedade de vacinação ou teste negativo. Ou seja, é preciso ter fé nos colegas de fila, e eu não tenho. Por isso é que decidi conduzir as mais de seis horas pelas montanhas, que na altura me pareceu uma ideia brilhante. Quase me saiu o tiro pela culatra. Ontem, o gelo e a neve pesada fecharam por vezes os túneis, mas a coisa foi andando. Ainda me doem os ombros da tensão.

Depois de tanto tempo de preparação, a confirmação final só nos chegou no fim de outubro, meras semanas antes de a variante Ómicron ter lançado o caos sobre as nossas aspirações. Depois, foi tudo muito rápido. Em novembro, pela primeira vez em dois anos, estava agendado para viagens de produção na Terra Nova, na Nova Inglaterra e na Islândia. Voltei a casa com duas semanas para me reorganizar.

Encerrar projetos, ou pelo menos prepará-los para seguirem sem mim durante umas semanas, e depois alinhavar toda a logística da missão durante a semana de Natal não foram tarefas fáceis. Tanto é que acabei por fazer a mala à trouxa-mocha. E é por isso que hoje, último dia do ano, ainda vou passar umas horas a consolidar a bagagem.

Entretanto, os desafios da missão já se acumulam. A neve prevista para as próximas semanas promete cancelar quase todas, se não todas as EVAs (atividades extra-veículares). A nossa Oficial da Estufa, Kay Sandor — a mais sénior do grupo — padece de um súbito problema de mobilidade que ameaça colocar entraves à sua participação. Esperamos ansiosamente pela chegada à estação, onde teremos dois dias de treino em pessoa, e discussões com a direção sobre isto e as muitas micro-decisões que temos de tomar. O nervoso miúdo já começou.