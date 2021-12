Como se vive em Marte sem sair das Montanhas Rochosas? A missão que vai testar saúde mental, comunicações e respostas de emergência

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção. Mas, neste caso, uma ficção que tem de ser levada a sério. A tripulação é composta por cidadãos astronautas, que vão comportar-se como astronautas de verdade, e o ambiente inóspito do deserto do Utah, nos Estados Unidos, vai ser a melhor aproximação a uma estação montada em solo marciano. Só não vai ter a diferença de gravidade, que em Marte é (grosso modo) um terço da que sentimos na Terra.

Não é o local de rodagem de um filme ou de inspiração para um livro, mas uma estação científica onde a tripulação estará de 2 a 15 de janeiro a realizar experiências relacionadas com o bem estar dos astronautas (neste caso, destes astronautas análogos) e a testar um novo sistema de comunicação que poderá — quem sabe — vir a ser usado em missões espaciais futuras.

O Observador vai acompanhar a missão MDRS 238 em exclusivo, sem tirar os pés da Terra (neste caso, de Lisboa), mas com um contacto direto com esta estação marciana em plenas Montanhas Rochosas. Pedro José-Marcellino, primeiro oficial da missão (o número 2 depois da Comandante) e documentarista de serviço, será os nossos olhos e ouvidos no local, com quem teremos oportunidade de falar todos os dias — mas com as limitações inerentes a uma conversa com Marte, a 360 milhões de quilómetros de distância.

Como se juntaram estes cidadãos astronautas para simular uma missão em Marte?

O anúncio estava ali. No site da fundação Mars Society, que promove estas expedições, estavam abertas as candidaturas para pessoas não especializadas em investigação espacial. E nem precisavam de ser académicos, só precisavam de reunir as condições pré-definidas pela equipa científica que gere a estação no deserto — Mars Desert Research Station (MDRS). Isso, e ter cerca de quatro mil euros disponíveis (ou financiados) para a aventura: 2.000 dólares (cerca de 1.750 euros) para pagar a taxa de utilização do espaço à Mars Society, mais viagens, estada no hotel antes da missão e outras despesas.

Simon Werner estava de férias com a família em Espanha quando, em agosto de 2019, visitou a página da Mars Society (que segue há cerca de 15 anos) e descobriu que qualquer pessoa podia candidatar-se para fazer parte da missão. “Perguntei à minha mulher: ‘Olha, e se me candidatasse a isto?’ E ela respondeu: ‘Porque não? Força!’”. O alemão conta ao Observador: “Fiz a candidatura, mas para ser sincero, não pensei que me escolhessem”.

A resposta só chegou em fevereiro de 2020, quando já nem pensava muito no assunto, mas quando recebeu o email de resposta a dizer que tinha sido selecionado, pulou de alegria. Literalmente. “Desceu-me um frio na espinha, desatei aos saltos e disse à minha mulher: ‘Olha só, fui aceite’. Depois liguei ao meu pai”, conta ainda com a emoção desse momento. “Foi tão excitante como aterrador.”

Para o alemão Simon Werner, como para a polaca Agnieszka Pokrywka (também conhecida como Aga) e para o luso-cabo verdiano Pedro José-Marcellino, o universo, as viagens espaciais e as grandes missões ao espaço faziam parte do imaginário — e de uma realidade que lhes foi ao mesmo tempo próxima e distante durante a infância e juventude. Nenhum deles se tornou astronauta, mas todos vão cumprir parcialmente o sonho com esta possibilidade de estar em Marte (ainda que apenas numa simulação).

Os membros da tripulação, pelo menos os que se juntaram logo na primeira fase, conhecem-se desde março de 2020, mas apenas via Zoom. A pandemia de Covid-19 impediu que se encontrassem pessoalmente — o que só irá acontecer a 30 de dezembro —, assim como fez com que a missão começasse um ano atrasada — em janeiro de 2022 em vez de janeiro de 2021.

Aga Pokrywka confessa que houve muitos momentos de estagnação na preparação da missão e momentos frustrantes: “Ver um grupo de pessoas que não conhecemos, por Zoom, uma vez por mês, para falarmos sobre uma simulação, em que estávamos sempre na dúvida se aconteceria ou se não aconteceria, fazia parecer tudo muito irreal, intangível”. Foi só quando decidiram “vamos a isto, não importa o que aconteça” é que o processo realmente acelerou. As reuniões mensais passaram a ser semanais nos últimos três meses e a tripulação está cada vez mais ansiosa por embarcar, como o Observador testemunhou numa dessas reuniões.

Os olhos de Simon Werner brilham como os de uma criança que ganhou o presente que tinha pedido ao Pai Natal e confessa: “Estou realmente entusiasmado, foi tanto tempo de preparação por causa da pandemia”. O tempo, admitem, também trouxe coisas boas, permitiu-lhes criar laços mais fortes enquanto equipa e resolver da melhor maneira a saída de algumas pessoas ao longo destes meses. Por agora, o receio tem um único nome: SARS-CoV-2. Pode impedi-los de chegarem ao destino ou infetá-los — o que poderia prejudicar a missão ou mesmo cancelá-la.

A equipa tem feito de tudo para evitar ser apanhada pela pandemia. Os tripulantes estão todos vacinados, alguns já com a terceira dose, vão fazer os testes de diagnóstico necessários para entrar nos Estados Unidos, viajam a 29 de dezembro para o hotel onde vão ficar hospedados nos primeiros dias reduzindo os contactos ao mínimo possível, encontram-se pela primeira vez em pessoa no dia 30 (mas não sem antes fazerem todos um autoteste), passam o ano fechados nos quartos e fazem um novo autoteste antes de começarem a missão a 2 de janeiro. No mínimo precisam de quatro pessoas operacionais em Marte ou a missão é abortada.