Entrevista. O aventureiro português que vai simular a vida em Marte

Como é que se faz a subida de um vulcão [neste caso, o vulcão do Fogo, em Cabo Verde]?

O vulcão do Fogo é um vulcão mais ou menos gémeo, do ponto de vista geológico, do vulcão do Pico, nos Açores. A ilha inteira, tanto uma com a outra, é de facto um macro vulcão que foi criado há milhões de anos. Dentro desse macro vulcão, num planalto bastante elevado, tem-se um pequeno vulcão — em termos relativos.

No caso do vulcão do Fogo, são talvez uns 700 metros de altura a partir do planalto [plataforma], praticamente verticais, compostos de escória vulcânica, tipo areia, mas uma areia que é aguçada como facas e que não permite uma subida muito fácil — damos um passo para cima e deslizamos dois para baixo. Depois, há uma série de rochas à volta que podem apresentar algum perigo, depende também da altura em que vamos e de qual é a atividade vulcânica que existe. Além da rarefação do oxigénio.

Não foi o teu caso. Fizeste-o facilmente?

Diria que foi um pouco como uma cabra do Gerês, contentíssimo. [risos] Continuo a achar que chegar ao topo desse vulcão pela primeira vez foi um dos momentos de maior felicidade da minha vida. Aliás, tenho sentido a minha vida inteira que chegar ao topo de uma montanha é das coisas que me dá maior prazer, do ponto de vista de uma felicidade pura e sem adulteração.

Ao longo da tua vida, as viagens têm sido uma constante. Já visitaste 70 países, ilhas e territórios. Porque é que os sublinhas — já andaste por ilhas remotas e territórios escondidos?

Andei por algumas, sim. O primeiro sítio para o qual tive a sorte de viajar, ainda miúdo, com o programa Jovens Repórteres para o Ambiente, foi à ilha de Spitsbergen, no arquipélago de Svalbard, na Noruega, que fica a 500 quilómetros do Pólo Norte.

Viste ursos polares?

Não vi dessa vez — já vi depois —, mas uma manhã acordámos e os dois cães huskies, que supostamente guardavam o barco para nos proteger de ursos-polares, estavam a dormir profundamente com o nariz escondido nas patas e à volta deles havia pegadas de urso-polar por todo o lado.

Isso quando eras Jovem Repórter para o Ambiente?

Sim. Quando tinha 16 anos.

Foi uma grande experiência. Mas já tiveste a oportunidade de os ver ao vivo? Em que circunstância?

Já trabalhei em vários projetos no Ártico canadiano. Num deles, no território de Nunavut, a norte do Quebeque — território dos Inuit —, tive oportunidade de avistar ao longe [um urso-polar]. E já tive oportunidade de usar uma parca feita de urso-polar emprestada por um Inuit, que o caçou como parte das suas necessidades de sobrevivência.