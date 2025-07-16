A modernização administrativa tornou-se um imperativo recorrente no discurso político, associado frequentemente à digitalização de serviços públicos. A promessa é sedutora: tecnologia ao serviço do cidadão, menos burocracia, mais eficiência. A realidade tem revelado um paradoxo inquietante. A digitalização da Administração Pública em Portugal tem avançado muitas vezes sem questionar a arquitetura organizacional que sustenta os processos. Em vez de transformar, limita-se a replicar ineficiências com novas interfaces e assim, o que poderia ser reforma estrutural torna-se apenas maquilhagem tecnológica.

A ilusão de progresso assenta numa falácia comum. A ideia de que basta introduzir ferramentas digitais para alterar a performance das instituições. Esta visão tecnocêntrica ignora uma evidência empírica sólida, confirmada por relatórios internacionais e pela própria experiência nacional. O relatório da OCDE, Global Trends in Government Innovation 2024, é inequívoco ao identificar que os projetos que negligenciam a revisão de processos e a reconfiguração institucional falham sistematicamente os seus objetivos. A tecnologia, por si só, não reforma o Estado. Apenas o informatiza.

A digitalização de procedimentos obsoletos, sem qualquer racionalização prévia, tem gerado sistemas mais complexos e menos transparentes. O documento da COTEC Portugal, Os desafios da Administração Pública na era digital, sintetiza bem o fenómeno: “digitalização de ineficiências”. Em vez de eliminar redundâncias, criam-se camadas de burocracia digital, muitas vezes mais opacas e menos compreensíveis para o cidadão comum.

Este problema não é exclusivo de Portugal. O relatório do National Audit Office do Reino Unido de 2023, Digital Transformation in Government: Addressing the Barriers to Efficiency, identificou três obstáculos centrais à transformação digital no sector público: resistência organizacional, sistemas legados rígidos e ausência de liderança estratégica. O que distingue os casos de sucesso, como os nórdicos, é precisamente a decisão de começar pela raiz. Redesenhar estruturas, capacitar pessoas, rever modelos de decisão. Só depois vem a tecnologia, ajustada ao novo desenho funcional e não o contrário.

A OCDE, no Digital Government Index 2023, alerta para a persistência de défices estruturais na adaptação da Administração Pública Portuguesa à lógica digital. Sublinha que o investimento em plataformas tecnológicas, quando desacompanhado de políticas de gestão da mudança, tende a produzir soluções fragmentadas, pouco interoperáveis e distantes das necessidades reais dos cidadãos e dos territórios.

Durante a pandemia de COVID-19, ficou particularmente evidente o valor das administrações públicas que tinham apostado previamente na reorganização funcional. Organismos que tinham revisto os seus fluxos de trabalho, ajustado processos e reforçado capacidades digitais conseguiram garantir a continuidade de serviços críticos, recorrendo ao teletrabalho, à interoperabilidade e à desmaterialização documental de forma ágil.

O redesenho de processos administrativos, antes de qualquer solução tecnológica, permite eliminar redundâncias, encurtar prazos de decisão e reforçar a integração entre serviços. Esta reconfiguração é especialmente relevante em contextos de complexidade institucional, onde múltiplos organismos intervêm sobre o mesmo território ou sobre o mesmo cidadão, com lógicas divergentes e sistemas não articulados.

A capacitação institucional é outro pilar negligenciado. A Iniciativa Nacional Competências Digitais – INCoDe 2030, integrada na Estratégia Portugal Digital 2030, reconhece que a transformação digital sustentável exige quadros técnicos com competências específicas, liderança com visão integrada e culturas organizacionais abertas à experimentação. A formação contínua, a constituição de equipas multidisciplinares e a criação de estruturas de missão temporárias têm demonstrado bons resultados quando articuladas com objetivos operacionais bem definidos.

A modernização da Administração Pública exige decisões estruturais, não apenas soluções tecnológicas. A tecnologia só é eficaz quando aplicada a processos que foram repensados, simplificados e alinhados com objetivos claros. Sem essa reconfiguração prévia, digitalizar é apenas automatizar a disfunção. A liderança estratégica é, por conseguinte, a primeira condição de qualquer reforma bem-sucedida.