“Não vamos ter no Governo políticos racistas, nem oportunistas, nem populistas” – declarou Luís Montenegro a Maria João Avillez que o entrevistava para a CNN. Daqui concluiu a Pátria escrita e falada que Luís Montenegro estava a dizer não a uma geringonça com o Chega. Convenhamos que a ou a Pátria é ingénua ou Luís Montenegro é parvo. Que as duas coisas aconteçam em simultâneo também não é de excluir, porque em Portugal os azares costumam andar aos pares.

Comecemos pela ingenuidade da Pátria: “Não vamos ter no Governo políticos racistas, nem oportunistas, nem populistas” – diz Montenegro. Mas isto quer dizer exactamente o quê? Que Luís Montenegro está a excluir pessoas que tanto podem ser do Chega como doutros partidos? Como todos sabemos existem políticos racistas, oportunistas, e populistas no Chega e em todos os outros partidos, logo afirmar que “Não vamos ter no Governo políticos racistas, nem oportunistas, nem populistas” é uma espécie de redondo vocábulo e nada mais.

Já se Luís Montenegro quis com isto dizer que não fará acordos pós-eleitorais com o Chega está a ser parvo porque não é aritmeticamente possível à direita governar sem os votos do Chega; porque, ao contrário do que gostaríamos que fosse verdade, o eleitorado de Ventura não o penaliza caso ele não viabilize um governo minoritário PSD; porque um acordo pós-eleitoral é a melhor forma de tirar o Chega do local onde ele cresce: a oposição pela oposição e, por fim mas não por último, se Luís Montenegro procura libertar-se da ratoeira da questão Chega com estas declarações bem pode preparar-se para o embate porque o PS não vai deitar fora a sua táctica de maior sucesso.

