A subida rápida dos preços imobiliários nos últimos anos levou muitas famílias, sobretudo mais jovens, a serem excluídas do mercado.

Os dados do Banco de Portugal mostram que o índice de preços na habitação terá aumentado mais de 7% no último trimestre de 2022 face ao mesmo período de 2021. Já os dados da avaliação bancária das casas subiram 14% entre abril de 2021 e abril de 2022. Ainda assim, os dados apontam para um abrandamento nos preços no último ano e meio. Segundo o Banco de Portugal, o pico de crescimento homólogo terá sido quase 12% no terceiro trimestre de 2021.

Mas será que uma futura redução dos preços das casas é mesmo uma boa notícia?

