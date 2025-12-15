1 A matriz eleitoral

Atendendo à importância de que se revestem as eleições para Presidente da República, não surpreende que se realizem numerosas sondagens sobre as votações dos diversos candidatos, as quais têm vindo a oscilar nos resultados mais importantes e que respeitam à escolha pelos eleitores daqueles que irão à 2ª volta. Ora, para além das importantes indicações que estes instrumentos podem dar, desde que tenham níveis de confiança elevados, o que nem sempre acontece, existe outra abordagem relevante e menos apresentada a qual se baseia no modelo de transferência de votos entre partidos políticos e candidatos. Assim, e considerando os números de votos recebidos pelos partidos e coligações nas últimas eleições legislativas (em milhares) é possível construir a matriz seguinte:

não incluindo os votos nos restantes pequenos partidos embora somem cerca de 265 000 pois poderão ser menos relevantes para determinar os resultados da 2ª volta.

Também se estão a admitir as seguintes hipóteses que se julgam verosímeis:

O Chega conta com os seus eleitores os quais não se dispersarão por outros candidatos; Os eleitores PSD-CDS irão distribuir-se por Gouveia e Melo pois são bem conhecidas figuras do PSD que o apoiam e os mais liberais por Cotrim de Figueiredo podendo admitir-se que esta última fuga corresponda a 10%; Gouveia e Melo receberá os votos vindos do PSD-CDS mas também número signicativo de votos do PS os quais também irão beneficiar candidaturas à esquerda do PS pois é evidente que Seguro representa a ala mais moderada do PS. Também parece razoável admitir que esta fuga à esquerda seja cerca de 10%; Parece provável que a IL, o PCP/CDU, o Bloco e o Livre apostem nos seus candidatos mas Catarina Martins beneficiará dos apoios já expressos por alguns militantes socialistas.

2 Quem passa à 2ª volta?

Assim sendo, para identificar os 2 candidatos que poderão ir á 2º volta, surgem como principais as duas incógnitas seguintes:

A fração f dos eleitores do PSD/CDS que se manterão fiéis a Marques Mendes após a pequena fuga á direita; A fração g dos eleitores do PS que se manterão fiéis a Seguro após a pequena fuga à sua esquerda.

Ora, o empate entre Gouveia e Melo e Marques Mendes é fácil de modelar pela relação linear que traduz o seu empate:

f*= 0.87-0.37 g

pelo que sempre que f for superior a este resultado, f*, ganha Marques Mendes mas se for inferior ganhará Gouveia e Melo. Ou seja, a título exemplificativo, apresentam-se os resultados para diversos valores de g:

sendo fácil concluir que a passagem de Seguro à 2ª volta implicará conseguir segurar pelo menos 79% dos eleitores do PS que não tenham escapado para a sua esquerda.

Note-se que à medida que Seguro capte mais eleitores, a vitória de Marques Mendes será mais fácil pois a percentagem mínima de f torna-se menor parecendo robusta a hipótese de captar mais de 2/3 dos eleitores do PSD/CDS.Assim sendo não interessará a Marques Mendes hostilizar Seguro.

Por motivos dificilmente compreensíveis, o Governo lançou a Reforma do Pacote Laboral de modo a que o calor da discussão coincida com a campanha presidencial podendo influenciar os seus resultados.Todavia, os seus efeitos são imprevisíveis pois, por um lado talvez melhor a votação em Seguro o que facilita a tarefa a Marques Mendes mas, pelo contrário, também poderá prejudicar Mendes já que destacados ex-dirigentes manifestaram-se abertamente contra, pelo que se compreende a extrema cautela com que este candidato tem, judiciosamente, tratado esta reforma governamental a qual é conduzida pelos partidos que o apoiam oficialmente.

Por último, mesmo que pequena percentagem de eleitores do CHEGA não votem em André Ventura por o considerarem com perfil mais executivo do que para Presidente da República, por exemplo 10%, parece garantida a sua passagem à 2ª volta pois só com g muito baixo, os 1300 votos conquistados ficariam aquém do necessário para a sua passagem o que é improvável. Ou seja, surge assim resultado curioso e, aparentemente paradoxal, elevada derrota mas bem improvável de Seguro, iria prejudicar o desempenho de Ventura.

As eleições são sempre surpreendentes mas este modelo poderá ser usado para, após eleições, compreender melhor as migrações dos eleitores.