Desde junho de 2024, as taxas Euribor têm vindo a descer, seguindo uma tendência que trouxe alívio às famílias com crédito habitação. A expectativa é que, já no próximo mês, possamos ver valores abaixo dos 2%, um patamar que muitos bancos apontam como o ponto de equilíbrio para que a Euribor tende.

Taxas de juro mais baixas significam prestações mais acessíveis e financiamento mais ao alcance de todos. Além disso, esta descida da Euribor torna as taxas variáveis particularmente apelativas quando comparadas com as taxas fixas e mistas praticadas atualmente no mercado.

No entanto, o contexto global continua a ser incerto. Tensões comerciais, como a possível nova “guerra das tarifas” entre os EUA e a Europa, e outros fatores geopolíticos, podem trazer instabilidade económica à região. Em momentos de incerteza, para muitos clientes, pagar um pouco mais por uma taxa fixa pode significar ganhar em tranquilidade: a certeza de que a prestação não vai oscilar ao longo dos anos.

Perante este enquadramento, surge a grande pergunta: qual a taxa de juro mais vantajosa, variável, mista ou fixa?

A resposta é que não há uma solução única. A escolha depende sempre do perfil e das circunstâncias de cada cliente.

Fatores como a finalidade da compra da casa (se é investimento / casa própria / casa secundária), a estabilidade profissional (desde efetivo com rendimentos fixos até ENI com rendimentos altamente variáveis), os planos pessoais futuros (se planeia vender a casa ou liquidar o crédito num futuro próximo), o perfil de risco (se a pessoa dorme melhor sabendo que não terá “surpresas” na prestação), entre outros, é que deverão determinar, para cada caso, qual o tipo de taxa mais adequado.

Na prática o que é que isso significa?

Um crédito habitação de 200 000 €, prazo 30 anos, spread 1%, com a Euribor há um ano: 3,7% resulta numa taxa total: 4,7%, prestação de 1 040 €.

Com a Euribor de hoje 2,1%, uma taxa total: 3,1%, dá uma prestação de 850 €.

Significa uma poupança de cerca de 190 € por mês ou seja 2 280 € anuais.

O melhor a fazer, caso se encontre na situação de obter um crédito habitação, é utilizar o aconselhamento profissional, procurar informação e comparar as diferentes opções que o mercado apresenta, para analisar a situação concreta e prestar aconselhamento adequado.

Se está a ponderar um crédito habitação, a melhor abordagem é contar com aconselhamento profissional especializado.