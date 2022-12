Dizia-se que um primeiro-ministro europeu, de meados do século passado, era muito parco em declarações, até mesmo nos conselhos de ministros a que presidia. Quando um membro do seu Governo o interrogou sobre essa sua atitude habitual, sabiamente respondeu que é-se escravo do que se diz e senhor dos seus silêncios. Embora a frase não fosse dita pelo Professor Aníbal Cavaco Silva, aplica-se-lhe na perfeição, não apenas pelo seu conhecido laconismo, sobretudo se comparado com o actual Chefe de Estado, mas também porque, se os seus silêncios são de ouro, as suas palavras são, muitas vezes, autênticas pérolas.

Como o Observador noticiou no passado dia 29, Cavaco Silva pronunciou-se sobre a eventual legalização da eutanásia em Portugal, em termos que desfazem qualquer ambiguidade. Com efeito, considera que legalizar a eutanásia é “um salto no desconhecido extremamente perigoso” e “não respeita o espírito da Constituição”. Por este motivo, que é óbvio também para os não juristas, como é o seu caso, o projecto de lei da eutanásia é inconstitucional.

O ex-primeiro-ministro e ex-Chefe de Estado, em declarações à Rádio Renascença, chamou também a atenção para a ligeireza como se pretende introduzir, no ordenamento jurídico português, a legalização do homicídio a pedido da vítima. De facto, é provável que a legislação a aprovar em breve evolua para o que acontece em países que já legalizaram a eutanásia e que, agora, permitem a eliminação de seres humanos desprovidos de vontade própria, ou que podem ser eliminados sem o seu consentimento. Para Aníbal Cavaco Silva, “o modo displicente como alguns dos nossos políticos tratam a retirada de vida a um ser humano é condenável e assustador.”

Para o ex-governante, “autorizar por lei um médico a matar outra pessoa é um salto no desconhecido extremamente perigoso”. Recordando as poucas nações europeias que legalizaram a eutanásia e a que os nossos legisladores não têm prestado atenção, Cavaco Silva lembrou que, em alguns desses países, já se deram “casos de pressão sobre idosos e doentes, para que aceitem ser mortos.”

