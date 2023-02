Anda por aí muito boa gente escandalizada com as próximas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ). O que mais terá indignado foi o montante que vai ser gasto para montar a estrutura para o altar em que o Papa Francisco celebrará a Eucaristia do encerramento das JMJ. As críticas subiram de tom por se tratar de uma construção para um acto religioso. Também houve quem visse nesta obra, tida por megalómana, uma contradição com o pontificado do Papa Francisco.

Para a maioria das pessoas é escândalo o que contradiz o bom-senso, ou os usos e costumes sociais. Mas, para a ética católica, o termo significa aquilo que leva os outros a pecar e, por si, o que é insólito pode não ser um escândalo moral e vice-versa.

A teologia distingue três tipos de escândalo: o verdadeiro, o dos pusilânimes e o farisaico. O primeiro é o que acontece quando alguém, com advertência e consentimento, realiza ou omite alguma acção que induz outros a pecar. É o que acontece, por exemplo, quando alguém se veste de forma indecente, com o intuito de provocar o próximo.

Pusilânimes são, segundo a etimologia latina da palavra (pusillus = pequena + anima = alma), os que têm, literalmente, uma ‘alma pequena’, ou seja, os simples, ou pobres de espírito, como podem ser as crianças, ou aqueles que têm menos inteligência, ou instrução. Se um padre, como tal identificado, guia um Ferrari descapotável pela Marginal, causa indignação, mesmo que o carro seja emprestado e vá administrar a Unção dos doentes a um moribundo, que não poderia socorrer de outra forma.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.