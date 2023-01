O primeiro ponto de toda e qualquer apreciação portuguesa acerca do Brasil é não perder de vista que nós estamos muito mais preocupados com o Brasil do que os brasileiros connosco. Segundo ponto, seja qual for a nossa opinião, ela não tem qualquer peso, o que paradoxalmente nos autoriza a dizer o que pensamos quer acertemos ou não. Dito isto, a transição política iniciada no final do ano passado com a terceira eleição do ex-presidente Lula foi saudada internacionalmente em nome da «democracia» como se o presidente Bolsonaro não tivesse sido eleito do mesmo modo… e não tivesse sido objecto de uma tentativa de assassinato durante a campanha eleitoral!

Independentemente do que se pensar dele, o ex-militar Jairo Bolsonaro, deputado da Câmara Federal desde 1991, só foi derrotado na eleição presidencial do final do ano passado pelo líder do Partido do Trabalho (PT) e anterior presidente da República (2011-2018), Lula da Silva, por uma diferença inferior a 2%. Ganhou 6 milhões de votos do 1.º para o 2.º turno da votação de 2022 num universo de 118 milhões de votantes. Isto quer dizer que Bolsonaro por pouco não foi eleito e é lícito crer que o PT e os eleitores de Lula não teriam deixado de protestar vigorosamente contra uma eventual reeleição do presidente.

Como é que o PT e os eleitores de Lula em geral teriam reagido a uma eventual derrota, nunca o saberemos! Uma coisa é certa, porém: o sistema político brasileiro, que conheço desde o tempo da ditadura militar (1964-1985), tem tido muita dificuldade em conciliar o poder político com a plena representação eleitoral, como de resto ainda é o caso de Portugal devido às profundas desigualdades sociais, regionais e étnicas: o mapa das eleições brasileiras do ano passado confirma esses entorses manifestos à democracia.

Tendo pois em conta estas considerações prévias, o actual processo político brasileiro continua a permanecer submetido a confrontos tanto mais profundos quanto maiores são as profundas desigualdades regionais, culturais e económicas do país. Por sua vez, as ideologias propagadas pelos políticos profissionais são tanto mais primárias quanto maior é a pulverização dos políticos profissionais em mais de dez partidos, quer no novo Senado (81 membros) quer na Câmara de Deputados (513), onde emergem o Partido Liberal – em princípio afecto a Bolsonaro – com 112 representantes entre os 594 das duas câmaras – e o PT com menos de 90… Entretanto, a União Liberal – terceiro partido supostamente de direita (71) – já declarou não fazer oposição a Lula com a ideia a obter os habituais favores…

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.