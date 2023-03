Esta semana foi divulgado pela Euractiv um draft preliminar do “Net-Zero Industry Act”, que deverá ser formalmente anunciado no dia 14 de março. Este pacote legislativo tem três objetivos. O primeiro e mais importante, é reduzir para o mínimo possível a pegada de carbono da produção. O segundo é reduzir a dependência económica face a alguns países, especialmente a China, na produção de equipamentos que são fundamentais para o desenvolvimento das energias renováveis. O terceiro, implícito, é responder ao “Inflation Reduction Act” dos Estados Unidos, que a Comissão considera ser discriminatório face à Europa, especialmente no setor automóvel.

Nesta versão preliminar e não oficial, a Comissão aponta objetivos concretos na produção de bens intermédios “verdes”: 40% dos bens necessários para atingir os objetivos do “Green Deal” e “Repower EU” e objetivos setoriais tais como a capacidade de produzir 40% dos painéis solares voltaicos, 85% das turbinas eólicas, 85% das baterias e 50% dos eletrolisadores necessários à UE.

Para atingir estes objetivos, propõe simplificar os licenciamentos para certas energias estratégicas, nomeadamente solares, eólicas, baterias, bombas de aquecimento, hidrogénio verde, biometano, fusão nuclear e captura de carbono. Em parte, estas alterações deverão ser feitas com o apoio das autoridades nacionais, que devem dar prioridade a projetos nestas áreas, e propõem a criação de áreas especiais “Net Zero Valleys” para a construção de fábricas que desenvolvam este tipo de tecnologias. Na contratação pública respeitante a estes projetos, a Comissão quer introduzir um critério de segurança baseado numa reduzida proporção de bens originários de países fora da Europa. No que diz respeito a financiamento, a Comissão refere que estes projetos poderão ser financiados por fundos europeus, mas também deve ser envolvido o setor privado, em particular através de uma plataforma que permita identificar as dificuldades de financiamento dos projetos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.