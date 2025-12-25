Diz-se habitualmente que a paternidade é um acréscimo; uma nova peça que se junta ao puzzle da identidade. Mas a experiência real é, frequentemente, o oposto: é uma subtração, uma rutura ontológica. Ser pai não é apenas um papel social; é o momento em que a filosofia deixa de ser um exercício de biblioteca para se tornar uma urgência de sobrevivência.

I. A Vertigem do Espelho

Nietzsche avisou-nos: “Se olhares muito tempo para o abismo, o abismo olhará de volta para ti”. Mas o filósofo esqueceu-se de dizer que, por vezes, o abismo tem o tamanho de um berço e olhos da cor dos nossos.

Tornar-se pai é sofrer de uma vertigem súbita. Não é o medo de cair; é o medo de que o solo desapareça sob os pés de outro. Antes do filho, o mundo era uma estrada que percorríamos; depois dele, o mundo transforma-se num precipício que temos de policiar.

Olhar para um filho é ver a nossa própria finitude a ganhar pernas e a correr em direção ao futuro. É o abismo da responsabilidade absoluta: a perceção de que somos a única barreira entre uma nova consciência e o nada. Ser pai é aceitar que, a partir de agora, o nosso coração bate fora do nosso peito, vulnerável ao vento, ao asfalto e ao tempo. É a consciência inquietante de que somos o “Deus” de alguém e que, como todos os deuses, estamos condenados a falhar.

A paternidade é a arte de construir uma ponte sobre um abismo, usando apenas os nossos próprios ossos como pilares.

II. O Som do Invisível

Há um paradoxo sónico na casa de um pai. Existe o barulho estridente, o grito, o riso desordenado, o bater dos brinquedos contra o chão, que preenche o espaço e nos rouba o pensamento. Mas esse ruído, por mais exaustivo que seja, é sinal de vida.

O verdadeiro barulho, o mais ensurdecedor, acontece no silêncio da noite, quando a criança dorme. É nesse silêncio que o pai ouve tudo: o eco das suas próprias falhas, a ansiedade do amanhã, o peso da herança. É um silêncio que não é vazio; é um silêncio grávido de perguntas.

O pai vive nesta oscilação permanente: anseia pelo silêncio para poder voltar a “ser ele próprio”, mas quando o silêncio chega, sente-se um estranho na sua própria casa. Descobre que o seu silêncio antigo, aquele de antes de ser pai, morreu. Agora, o silêncio é apenas uma espera pelo próximo som. É o silêncio do vigia, do sentinela que sabe que a paz é apenas o intervalo entre duas tempestades de crescimento.

Um pai é um homem que aprendeu que o silêncio mais pesado não é a ausência de som, mas a presença de uma responsabilidade que já não dorme.

III. A Pá e o Fantasma

Educar um filho é um exercício de arqueologia. Ao observarmos os seus gestos, começamos, sem querer, a escavar os nossos próprios estratos esquecidos.

Subitamente, ouvimos a voz do nosso próprio pai a sair pela nossa boca. Usamos frases que jurámos nunca dizer. Encontramos fragmentos do nosso passado, medos antigos, inseguranças de infância, tiques nervosos, refletidos no rosto daquela criança. O filho não é uma “folha em branco”; é o terreno onde os nossos antepassados insistem em continuar a escavar.

Ser pai obriga-nos a confrontar o tempo de uma forma linear e cruel. Vemos o tempo a passar na pele dele e, ao fazê-lo, percebemos que somos apenas um elo de uma corrente. Somos o resultado de mil arqueologias anteriores. Ao limparmos as lágrimas de um filho, estamos, secretamente, a tentar limpar as lágrimas que ninguém viu no nosso próprio rosto há muitos anos.

Nenhum pai conhece verdadeiramente o seu filho; o que ele conhece é a memória de si mesmo a tentar sobreviver num corpo novo.

Conclusão

Ser pai não é uma chegada; é uma partida perpétua. É o reconhecimento de que somos, para sempre, uma obra inacabada que serve de andaime para outra obra que nunca veremos concluída.

É aceitar a queda de Ícaro, mas continuar a fabricar asas para o próximo voo. É viver entre o medo do abismo e a alegria do ruído, enquanto escavamos, dia após dia, a única imortalidade a que temos direito: o facto de alguém, daqui a muitos anos, vir a ter os nossos tiques, a nossa voz e, talvez, a mesma capacidade de olhar para o abismo e, apesar de tudo, sorrir.

Para o Eduardo:

No fim de toda a filosofia, resta apenas o teu rosto e o teu sorriso. É neles que encontro todas as respostas que os livros nunca me deram.