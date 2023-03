Uma das escolhas tem a ver com a visão para a economia do país. O Chega tem que escolher se está ao lado do sector privado, dos empresários e de quem cria riqueza, ou se quer ser apenas mais um partido com um discurso económico populista contra os grupos económicos, juntando-se ao PCP, ao Bloco e até ao PS.

Esta questão fica para uma outra oportunidade. Hoje, quero tratar de uma escolha política. O Chega vai eleger deputados europeus no próximo ano. Após as eleições europeias, quando os seus representantes chegarem a Bruxelas, o partido terá que escolher a bancada onde se vai sentar. O partido de Ventura terá duas opções: a bancada do ECR (os conservadores europeus), ou a bancada do ID (a direita mais radical). No primeiro, sentam-se o partido de Meloni, o Vox e os Democratas da Suécia. No segundo, estão Marine Le Pen, Salvini e o AfD.

Há uma tendência para colocar todos estes partidos na mesma categoria, e é verdade que partilham políticas comuns, mas há igualmente diferenças cada vez mais importantes. O tema mais significativo que os separa é a posição em relação à guerra na Ucrânia. Meloni e o Vox são partidos a favor da Aliança Atlântica, estão ao lado da Ucrânia e atacam a agressão da Rússia. O Chega tem a mesma posição. Le Pen e Salvini são ambíguos, sem defenderem Putin, também não o atacam como um ditador que não respeita os valores democráticos e liberais. A AfD é ainda pior com muitos dos seus membros a apoiarem a Rússia.

