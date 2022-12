Um fémur cicatrizado com 15 mil anos foi o símbolo quase perfeito da civilização humana: afinal para que sarasse aquele osso alguém teve de cuidar daquele corpo incapaz de se mover, alimentá-lo, garantir-lhe segurança, dar-lhe de beber… Isto durante várias semanas. Ou seja alguém pondo em causa a sua sobrevivência não deixou para trás aquele ferido e cuidou dele. A humanidade estava ali.

A imagem do fémur cicatrizado foi utilizada pela antropóloga Margaret Mead quando inquirida por um estudante sobre o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização. A antropóloga não se deteve nos machados e pinturas rupestres que geralmente surgem quando se aborda esta questão e invocou o fémur partido. Aquele osso curado simbolizava a diferença entre o animal e o humano.

O dilema que a aprovação da eutanásia em geral coloca é o do fémur partido: até quando devemos cuidar do outro? A resposta não é fácil. Mas a aprovação da eutanásia em Portugal coloca este dilema a um nível ainda mais perturbante: que sociedade é esta cujos eleitos se mobilizam para assegurar mais meios a quem manifesta a vontade de morrer do que àqueles que querem viver? A lei agora aprovada na Assembleia da República garante a quem declarar a sua vontade de ser eutanasiado o direito a escolher um médico orientador. Este médico orientador tem vinte dias para produzir um relatório sobre o pedido do doente. Caso o parecer seja favorável, ao pedido do doente segue-se uma consulta com um especialista da patologia que afecta o doente. Este especialista tem 15 dias para fazer um parecer. Pode existir intervenção de um psiquiatra que também ele tem 15 dias para emitir a sua decisão.

Comparemos estes tempos de espera e procedimentos com o que acontece a quem quer simplesmente ser tratado: no Hospital de Faro, para uma consulta muito prioritária de Urologia a espera é de 95 dias. (Os “apenas” prioritários têm 323 dias de espera pela consulta!) Na Oftalmologia prioritária espera-se 108 dias e na não prioritária 630. Quanto à Psiquiatria, a melhor forma de os utentes deste hospital conseguirem uma consulta é declararem a sua vontade de ser eutanasiados: a espera varia entre 62 a 94 dias. Já em Setúbal, no Hospital de São Bernardo, tem de se esperar 129 dias por uma consulta de Cardiologia Prioritária, repito Cardiologia Prioritária. No Garcia da Orta os muito prioritários esperam 30 dias por uma consulta de Neurocirurgia e 96 na Pediatria muito prioritária. Note-se que a estes tempos de espera se deve adicionar o tempo de passagem do processo do médico de família para o hospital. E se das consultas passarmos para as cirurgias verifica-se que até no que se imagina absolutamente prioritário, como é o caso da Cirurgia Vascular, os prazos ultrapassam os garantidos a quem pedir eutanásia: no Hospital de Faro esperam-se longos 19 dias por uma Cirurgia Vascular muito prioritária (por uma normal são 940 dias).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.