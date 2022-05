Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Orçamento perdeu o seu papel de instrumento financeiro de política económica. A frase de Fernando Medina, no discurso de encerramento da votação e aprovação das contas públicas deste ano, reflecte bem aquilo que foi este processo. Com a aprovação do Orçamento, disse o ministro das Finanças, “iniciamos uma nova fase de reformas modernizadoras e transformadoras”. Só temos razões para desejar que assim seja, na certeza de que o Governo podia já ter aproveitado o Orçamento do Estado para essas reformas.

Mas não quis. Preferiu, apesar de ter uma maioria absoluta, transformar o Orçamento num instrumento de propaganda e de fragilização da oposição relevante, usando o Livre e o PAN. Como se percebeu, as medidas que o PS viabilizou dos partidos de Rui Tavares e Inês Sousa Real têm um elevado impacto mediático e um efeito financeiro praticamente nulo. Ao todo e por junto, representam cerca de 200 milhões de euros a mais – contas dos próprios –, ou seja, 0,08% do PIB.

