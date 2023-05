Depois de um Papa globetrotter, como foi São João Paulo II, e de um antecessor mais caseiro, como Bento XVI – que, contudo, não deixou de nos visitar, para recordar a perenidade da mensagem de Fátima – o actual pontífice tem sido bastante comedido no que diz respeito a viagens papais, sobretudo na velha Europa. Com efeito, o Papa privilegia as terras de missão, para além das fronteiras tradicionais da Cristandade. Não obstante esta sua preferência, Francisco esteve na Hungria no final de Abril e já confirmou a sua segunda vinda a Portugal, para as Jornadas Mundiais da Juventude.

A Hungria era, de certo modo, um destino improvável para uma viagem pontifícia, tendo em conta não apenas a sua história imperial, mas também o seu actual governo, conotado com a extrema-direita. Tanto a Hungria como a Polónia têm sido alvo de perseguição pela União Europeia, pela sua resistência às directivas contra os princípios e valores cristãos. Por outro lado, o governo magiar tem mantido uma atitude crítica em relação à política comunitária em relação aos refugiados oriundos de África e do Médio Oriente.

Budapeste, a capital da Hungria, foi o palco em que o Papa Francisco relançou o propósito de uma Europa unida e solidária. Como é sabido, a União Europeia nasceu como um projecto cristão de solidariedade continental, para que a união das nações europeias ultrapassasse as rivalidades entre as potências continentais que, no século passado, provocaram duas guerras mundiais. Se este era, na sua origem, o projecto europeu, depois foi descaracterizado, por pressão de uma agenda libertária, que impediu a óbvia menção do Cristianismo, no prólogo da sua malograda Constituição.

