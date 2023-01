A distância entre o Bairro Azul, onde António Costa nasceu, e a residência oficial do primeiro-ministro, onde hoje exerce o seu poder, é de apenas 3,6 quilómetros. O facto de o caminho entre estes dois pontos poder ser feito a pé sem dificuldades não é uma coincidência — é uma característica constante da vida do primeiro-ministro. Do princípio ao fim, o percurso pessoal e político do líder do PS foi feito num exíguo espaço de poucos quilómetros quadrados onde todos se conhecem uns aos outros, onde todos conhecem os pais uns dos outros, onde todos conhecem os filhos uns dos outros, onde todos se admiram uns aos outros e, claro, onde todos se ajudam uns aos outros.

Na entrevista que deu recentemente a Francisco Pinto Balsemão, o primeiro-ministro narrou este seu roteiro de forma cândida. E, de facto, tudo começou no nascimento. António Costa contou que veio ao mundo em São Sebastião da Pedreira, numa maternidade mesmo em frente ao Bairro Azul, “onde trabalhava o pai da Catarina Vaz Pinto”, e o obstetra da mãe foi “o pai do Manuel Pinho”. Nos anos seguintes, até à faculdade, o mundo de António Costa tinha como “fronteiras” a rua Ricardo Espírito Santo, na Lapa, onde morava o pai depois de deixar Carcavelos, e a rua Santo António da Glória, na Praça da Alegria, onde vivia a avó, e tinha como “epicentro” o Bairro Alto, onde morava a mãe. “Vivi sempre ali entre o Príncipe Real e o Bairro Alto”, descreveu o primeiro-ministro: “A minha cidade era muito restrita mesmo”.

É absolutamente verdade. A cidade de António Costa era tão restrita que fez o pré-escolar e a primária na rua de Santo Amaro à Estrela e seguiu depois, no preparatório, para o Conservatório Nacional, no Bairro Alto, “mesmo ao pé de casa”. Com as atribulações da revolução, a escola passou depois para o vizinho Palácio Cabral, “no primeiro andar da casa da mãe da Helena Vaz da Silva”, sendo que, lembra Costa, “os filhos dela eram meus colegas”. Ainda no secundário, inscreveu-se no PS e frequentou a Federação de Lisboa do partido, que tinha sede, como é evidente, no Bairro Alto.

Na entrevista a Balsemão, António Costa confessa, divertido, que a primeira vez que andou de autocarro — “um acontecimento” — foi quando entrou na Faculdade de Direito, no distante Campo Grande. Mas rapidamente voltou à sua zona de conforto geográfico. O estágio como advogado foi feito na rua Duque de Ávila, a 4,4 quilómetros do Bairro Alto. Naturalmente, não foi para um escritório qualquer — teve como patronos “o Jorge Sampaio” e “o Vera Jardim”. Um dos sócios do escritório, como não podia deixar de ser, era um tio de António Costa. Mesmo quando foi mobilizado para a tropa, deu-se o caso de ser colocado em instalações do Exército “mais ou menos em frente ao escritório”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.