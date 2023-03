Esta semana ficámos a conhecer a proposta legislativa do Governo para enfrentar o problema da habitação. É melhor do que o powerpoint que já conhecíamos, mas continua a pecar pela falta de sustentação de algumas das medidas propostas. Não me parece que sejam necessários estudos para acabar com os vistos gold, um instrumento que foi útil para atrair capital numa altura em que ele tanta falta fazia em Portugal, mas que deixou de ser relevante para o nosso desenvolvimento. Continuamos a precisar de capital estrangeiro, mas de outro tipo e com outras origens. Em relação às medidas de arrendamento coercivo pelo Estado, estou cada vez mais convencido que o único efeito positivo que terão é levar alguns proprietários de prédios devolutos a, perante a ameaça, colocá-los mais rapidamente no mercado. A redução do número de prédios devolutos aumenta a oferta de habitação e melhora o bem-estar de todos os que vivem nessa área. Uma das grandes transformações do nosso país na última década foi precisamente a redução do número de prédios devolutos e a renovação dos centros históricos nas principais cidades. Esta importante transformação foi alcançada através do mercado, com a oferta a responder à crescente procura turística, tornando Portugal num país cada vez mais atrativo para visitar e viver. Os estrangeiros (e muitos portugueses também!) descobriram a beleza dos nossos monumentos e da arquitetura dos nossos edifícios.

Dada a importância que o turismo teve e tem para a economia portuguesa, não se compreendem as propostas de restrição à atividade do alojamento local com o objetivo de resolver o problema da habitação, sem serem devidamente fundamentadas por estudos. O Governo propõe-se a resolver um problema, pondo em causa um dos maiores sucessos da economia portuguesa da última década. Ao fazê-lo, arrisca-se a criar um grave problema para o futuro. Ao pensar sobre as propostas do Governo para restringir a atividade de alojamento local lembrei-me de uma história nas vésperas da crise do euro, que levaria à intervenção da troika.

No final de abril de 2010, quando se soube que a Grécia teria de ser resgatada pela troika para escapar à bancarrota, estava com um colega brasileiro na baixa da cidade do Porto. Naquela altura, o Brasil vivia um período auspicioso, de crescimento económico e confiança no futuro. Vindos da Ribeira, subíamos a Rua Mouzinho da Silveira, e, depois, na Rua das Flores, com alguma condescendência, disse-me que estava surpreendido com o abandono do nosso extraordinário património. Apesar do avançado estado de degradação, era possível a um observador atento vislumbrar a beleza das construções de cantaria em granito e os seus magníficos azulejos. Fazendo um paralelo com as favelas do Rio de Janeiro, em cuja recuperação tinha participado, o meu amigo sugeriu que a Câmara Municipal pintasse as fachadas para melhorar a imagem da cidade e atrair mais turistas. Sim, porque íamos precisar de muito turismo para recuperar a nossa economia. Esta conversa podia ter ocorrido, na mesma altura, num passeio na Baixa Pombalina ou noutra zona do magnífico centro histórico de Lisboa, também nessa altura votado ao abandono. Durante esta conversa, eu, que sabia que estávamos falidos, ouvi-o em silêncio.

O meu amigo brasileiro, Paulo Rabello de Castro, especialista em análise de risco, tinha vindo a Portugal para participar na primeira conferência de um projeto que coordenei sobre os 25 anos de Portugal na União Europeia. A conferência era sobre o elevado endividamento da economia portuguesa. Uma coincidência fez com que tivesse lugar no dia em que se discutia o resgate da Grécia. Era evidente que Portugal estava na linha de fogo dos mercados e as pressões sobre as taxas de juro já se sentiam. Sendo uma das economias mais endividadas do mundo, com uma enorme dívida externa e com as contas públicas descontroladas, era evidente que Portugal não tinha, nem se esperava que tivesse num horizonte temporal próximo, condições económicas e financeiras para recuperar os centros históricos das suas maiores cidades. Mas, surpreendentemente, foi possível. Sempre que passo na Mouzinho da Silveira ou na Rua das Flores, agora com as fachadas impecáveis e os edifícios totalmente recuperados, lembro-me da conversa com o meu amigo do Rio de Janeiro.

