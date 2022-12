Já focámos aqui o problema de colocar o futebol acima de tudo e as várias críticas que se podem fazer ao Mundial à FIFA, às viagens para ver a seleção nacional e ao Qatar. Hoje quero focar-me na incrível história do Qatar. Este é um Estado exíguo em dimensão, população e história. No entanto, apesar de ter apenas 11.000 km2, sendo nove vezes mais pequeno que Portugal, de ter uma população de pouco mais de 250.000 habitantes, que é um pouco mais do que Cascais, e de ser um Estado independente apenas desde 1971, tem sido uma história de sucesso.

É evidente que não se pode perceber o percurso do Qatar sem referir que é detentor das terceiras maiores reservas de gás natural do Mundo. Mas claramente a sua história não se pode resumir a isso, pois não faltam no Mundo antigas colónias dotadas de enormes recursos que, no entanto, estão longe do nível de prosperidade ou visibilidade global alcançado pelo Qatar. A história do Qatar deixa claro que uma boa estratégia nacional é a chave para ultrapassar a dita maldição dos recursos ou do passado colonial.

Um Estado que não quis ser independente

O Qatar só existe como Estado independente desde 1971 e até há poucos anos atrás ninguém tinha dado muito por ele. Sim, o Qatar como muitos dos Estados desta região é um enorme exportador de hidrocarbonetos. Isso dá-lhe muito dinheiro. Estima-se que o seu fundo soberano terá mais de 450 mil milhões de dólares. Dá-lhe também alguma margem de manobra estratégica. Ainda esta semana foi anunciado um novo contrato de fornecimento de gás liquefeito qatari para preencher parte do tradicional fornecimento russo à Alemanha. O Qatar é hoje o terceiro país mais rico do mundo em PIB per capita.

