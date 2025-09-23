Quando Shakespeare concebeu o velho Rei Lear a repartir o trono entre as filhas, não se limitou a escrever uma tragédia familiar sobre a ruína de um pai: compôs um tratado filosófico sobre como o poder, mesmo quando se retira, continua a projectar-se. A abdicação de Lear, travestida de gesto pacificador (e, não por acaso, de vaidade), não trouxe concórdia: desencadeou a catástrofe. No núcleo da tragédia está a fraqueza do monarca, feita de cegueira moral, de arrogância e, sobretudo, de uma incapacidade radical de discernir a verdade escondida no coração humano (poderosa intuição de Shakespeare para designar a incapacidade de ver a realidade tal como ela é): incapaz de reconhecer a lealdade silenciosa de Cordélia, expulsa-a – do coração e do reino –, ao mesmo tempo que entrega confiança e poder às filhas pérfidas e intriguistas, Goneril e Regan, que já afiam os dentes à sombra do trono.

O enredo, implacavelmente shakespeariano, não concede tréguas: Goneril e Regan, investidas da herança do reino e predadoras da vulnerabilidade paterna, convertem o gesto magnânimo do pai no emblema da própria decrepitude. Cordélia, a filha honesta, que recusara adulação, é banida. O trono fragmenta-se. E Lear, humilhado e despojado da sua majestade, compreende demasiado tarde que o abandono do poder não produz serenidade, antes convida a dissimulação e precipita a dissolução.

A lição de Shakespeare – a de que a fraqueza não tem defesa contra a sua própria vocação, acabando devorada por si mesma – encontra eco nas páginas das relações internacionais modernas. Na leitura que faz da crise do Suez de 1956 em Diplomacy (1994), Henry Kissinger observa que a decisão de Eisenhower de forçar a retirada da Grã-Bretanha, da França e de Israel, em vez de consolidar a unidade ocidental, transmitiu ao mundo árabe precisamente o mesmo sinal de hesitação, de divisão e de fraqueza que Lear projectara às suas filhas. Tal como o velho rei que, ao abdicar da coroa, esperava colher devoção mas apenas expôs a sua fragilidade, também Eisenhower imaginou que, humilhando os seus aliados coloniais, conquistaria o respeito de Nasser. Na realidade, o seu gesto apenas alimentou a percepção de um Ocidente dividido, enfraquecido e, portanto, vulnerável. O tipo de mensagem que afasta Cordélia e atrai Goneril e Regan.

O desfecho, portanto, não diferiu do de Lear: toda a projecção de fraqueza equivale a uma abdicação, mesmo que venha do “Rei Lear” do sistema internacional: os amigos humilhados, os inimigos encorajados, e o campo aberto para a penetração do rival que se pretendia, justamente, conter – a União Soviética. Em vez de conquistar “hearts and minds”, conquistou dúvidas, vácuos e, por fim, novos inimigos.

Na leitura shakespeariana de Kissinger, quanto mais Washington tentava aplacar Nasser, mais este, como uma Goneril do Suez, exigia novos tributos e favores, gravitando na direcção de Moscovo e encarecendo, a cada nova manifestação de fraqueza, o preço da sua lealdade. A fraqueza, aqui como em Lear, não apazigua: excita as ambições e multiplica as traições.

O episódio do Suez ilustra assim, de forma paradigmática, como a projecção de fraqueza tem o efeito de corroer a posição internacional de uma potência, mesmo quando animada pelas melhores intenções pacificadoras. A lição é simples e dura: a fraqueza é como um perfume que o vento espalha, atraindo a desconfiança dos aliados e a audácia dos rivais. É um aroma que adormece quem o emana, mas excita quem o inala, seduzindo apenas o desprezo e a violência, o oportunismo e a traição – jamais a paz.

É sob este prisma shakespeareano que devemos encarar a questão actual do reconhecimento de um Estado palestiniano. O direito dos palestinianos à soberania é, sem dúvida, legítimo e, a prazo, inevitável: a paz no Médio Oriente só poderá assentar numa solução de dois Estados, coexistindo lado a lado, em segurança e dignidade. No entanto, ao contrário de Lear e Eisenhower, não devemos confundir o legítimo e o oportuno. A legitimação inconsequente é inimiga da legitimação autêntica, e as liturgias de uma e de outra são não apenas distintas, mas mutuamente excludentes. Uma serve a paz duradoura dos povos, a outra serve a vaidade e o oportunismo efémero dos seus promotores. Conceder hoje, sem negociações sérias nem compromissos inequívocos, seria como devolver o ceptro de Lear às mãos de Goneril e Regan, convertendo assim um gesto legítimo de esperança num prenúncio seguro de tragédia.

Reconhecer um Estado palestiniano hoje, na sequência imediata do ataque terrorista de 7 de Outubro de 2023, equivaleria a premiar o Hamas e o seu projecto de violência. Seria trocar o trabalho paciente do diálogo pelo atalho envenenado da impunidade. Não surpreende, portanto, que a liderança do Hamas, sediada no Qatar, tenha lido o anúncio do reconhecimento como uma vitória. Em Agosto passado, enquanto o grupo terrorista divulgava mais um vídeo macabro de reféns em Gaza, um dos seus líderes, Ghazi Hamad, proclamava: “A iniciativa da parte de vários países de reconhecer um Estado palestiniano é um dos frutos do 7 de Outubro”.

A mensagem, prestando-se logicamente a esta leitura perversa do incentivo, seria, portanto, devastadora: terror produz Estado, sangue consagra soberania, massacre derroga Montevideu. As concessões que a política e a diplomacia não conquistaram em décadas seriam obtidas, afinal, num só golpe de violência primitiva: decapitações, violações, mutilações, imolações e raptos em massa – instrumentos da elevação do terror à condição de acto político fundador. Negociar com israelitas seria, afinal, menos rentável, menos eficaz, menos estratégico do que chaciná-los. Soterrado nos escombros de Gaza, Sinwar teria, finalmente, na pompa de Nova Iorque, a sua vitória póstuma.

Criar-se-ia, por essa via, um precedente perigoso, não só para Israel, mas para toda a ordem internacional, rasgando assim um contrato que as democracias, na sua “finest hour”, firmaram com a própria História: o pacto de que a besta do terrorismo jamais será a parteira da soberania.

Recordemos que, há vinte e quatro anos, perante os ataques terroristas de 11 de Setembro, os Estados Unidos e os seus aliados não premiaram a Al-Qaeda com qualquer dignidade política. Pelo contrário, não lhe ofereceram senão o desprezo moral e a perseguição implacável. Quando foi eliminado em Abbottabad, Bin Laden não foi apresentado como injustiçado na sua dignidade, nem o Paquistão como violado na sua soberania. Em 2011, quando o corpo do arquitecto do 11 de Setembro foi lançado às profundezas do Mar Arábico, ainda sabíamos fazer distinções elementares.

Isto não significa, obviamente, negar aos palestinianos o direito a um Estado. Significa que esse direito deve exercido sob condições claras e inegociáveis: a destruição total do Hamas, a libertação incondicional de todos os reféns, reformas estruturais na Autoridade Palestiniana e, acima de tudo, a aceitação inequívoca e definitiva da existência do Estado de Israel. Só nesse enquadramento a palavra “Estado”, como realização de uma história de convivência possível e não como troféu concedido à barbárie, recupera a sua dignidade.

Naquilo que respeita especificamente a Portugal, impõe-se um triplo repúdio: pela indignidade do método, pela gravidade da substância e pela incoerência de princípios.

O método: foi pelo Palácio do Eliseu que ficámos a conhecer a posição oficial de Portugal, num gesto não apenas diplomática e institucionalmente insólito, mas um embaraço para a soberania nacional. Não cabe a Paris falar em nome de Lisboa, como se Portugal fosse um satélite do Quai d’Orsay, incapaz de formular e afirmar a sua própria política externa.

A substância: ao reconhecer a Palestina neste contexto, Portugal inscreve na sua história diplomática o precedente perigoso de confundir causa política com terrorismo e de conceder assim ao 7 de Outubro, o mais bárbaro ataque contra judeus desde o Holocausto – perante o qual a civilização jurou “Nunca Mais” – a dignidade de data fundadora de um Estado palestiniano. O sangue de inocentes não pode ser a moeda legítima de consagração internacional.

Por fim, a coerência: Portugal não cumpre a sua própria palavra. O Governo estabeleceu critérios claros para que o reconhecimento fosse possível, e nenhuma dessas condições está verificada. Os reféns permanecem por libertar, o Hamas permanece por desarmar, o Estado de Israel permanece por reconhecer, a reforma institucional da Autoridade Palestiniana permanece por fazer, as eleições livres e democráticas permanecem por realizar, a desmilitarização do Estado palestiniano permanece por garantir.

Mesmo assim, Lisboa avança, a reboque de Paris, não porque os pressupostos que impôs a si mesmo tenham sido cumpridos, mas por interesses alheios, não explicados e difíceis de compreender à luz do interesse nacional. Portugal não apenas se deixa secundarizar pelo Eliseu, não apenas legitima a violência como gesto fundacional: torna-se incoerente consigo próprio, rasgando as linhas que traçou e corroendo, junto de países amigos, a credibilidade da sua política externa, que, na sua melhor tradição, sempre se guiou pela obediência a uma matriz estratégica clara: a concertação transatlântica e o consenso europeu.

A decisão do governo português de reconhecer nas actuais circunstâncias o Estado da Palestina representa uma ruptura inexplicável com uma constante secular do nosso sistema de relações internacionais: a da dupla aliança, com a principal potência marítima atlântica (hoje, os EUA) e com a principal potência continental europeia (hoje, a Alemanha). Em vez de permanecermos fiéis a essa tradição prudente, alinhando a nossa posição com os Estados Unidos da América e com a Alemanha, optamos por uma aliança de fracos, ditada por cálculos internos de Paris, Londres e Madrid. Pior ainda: permitimos que a nossa política externa se torne refém de interesses estrangeiros e da agenda das Nações Unidas.

Tudo isto ganha maior gravidade quando lido à luz do actual momento histórico, em que assistimos a uma reconfiguração regional sem precedentes: o enfraquecimento do poder das forças das trevas – o Irão e os seus proxies – e o fortalecimento das forças da luz de Abraão – os Acordos de Abraão entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, o Barém, o Sudão e Marrocos (que se juntaram ao Egipto e à Jordânia). A questão palestiniana não é apenas local ou bilateral: ela tem uma dimensão regional que envolve Gaza, a Cisjordânia, o Irão, o Líbano, a Síria, o Iémen e até, eventualmente, partes do Iraque. O verdadeiro horizonte estratégico é precisamente esta reconfiguração do Médio Oriente, e a chave para a sua concretização não reside no reforço do Hamas – e do Irão –, mas na expansão da lógica dos Acordos de Abraão, que nunca se obterá a partir de uma posição de fraqueza na região do Ethos da força e do poder. É esta a paz que devemos apoiar e consolidar – a promessa e a bênção dos Acordos de Abraão – e não a maldição de Khomeini e Sinwar.

Reconhecer um Estado palestiniano neste momento, sem condições e a poucos dias do segundo aniversário do 7 de Outubro, enquanto dezenas de reféns permanecem sequestrados nos túneis do terror de Gaza, seria dar legitimidade e encorajamento às forças que sempre se opuseram, e sempre se oporão, à paz e à coexistência. O que se exige, pelo contrário, é uma estratégia de firmeza, que projecte força e credibilidade a toda a região, abrindo assim caminho a uma paz verdadeira, justa e duradoura.

A tudo isto acresce a obrigação histórica e solene que o Holocausto inscreveu na consciência moral do Ocidente: a responsabilidade perpétua e inadiável de proteger o povo judeu da ameaça, sempre latente, da aniquilação. O massacre industrial dos campos da morte nazis não foi apenas um atentado contra um povo, mas um crime cometido, no corpo de um povo, contra a própria ideia de humanidade. É por isso que dessa noite terrível de Auschwitz emergiu não apenas um trauma, mas uma lei moral, cuja vigência é perpétua: “Nunca Mais”. Hoje, porém, essa obrigação moral assume uma forma paradoxal, na medida em que os judeus precisam cada vez menos da nossa protecção e nós cada vez mais da sua. Israel, erguido das cinzas do genocídio, tornou-se sentinela na linha da frente contra os inimigos comuns – e existenciais – da liberdade e da dignidade humanas. É da nossa própria segurança, afinal, que se trata.

Neste momento, de um ponto do futuro que ainda não vislumbramos, a História já nos observa como o palco observa Lear. E já afia silenciosamente o gume do seu juízo severo. A nós, agentes livres e morais, cabe decidir de que lado das suas páginas implacáveis desejamos figurar: se como herdeiros da fraqueza que destrói, ou como guardiões da firmeza que preserva. A escolha que hoje fazemos não é efémera, nem se retém em Nova Iorque: ficará gravada, a ferro e fogo, na pedra do destino. E o seu preço será fatalmente cobrado, ou com a maldição de mais sangue inocente, ou com a bênção dos dias tranquilos e das vidas dignas. A nossa escolha de hoje é o nosso legado de amanhã – e não há senão duas vias: a maldição do sangue ou a bênção da paz.