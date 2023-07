O Partido Comunista levou à Assembleia Municipal uma recomendação para a Câmara tomar medidas contra o “discurso de ódio” em Lisboa. Descrevia um quadro horrível dos portugueses, cuja ocupação assentava agora na “ofensa”, na “injúria”, na “discriminação”, e na “promoção da intolerância” e da “violência”, passatempo “cada vez mais comum na nossa sociedade”. Se o Partido Comunista odiasse os portugueses não faria deles um retrato mais hostil. Mas prosseguia. Aparentemente, a “eclosão” deste surto de brutalidade nascia de “ideologias antidemocráticas e retrógradas” – considerava o PCP, cuja vanguarda política e filosófica faz capas da Vogue e desfila na Moda Lisboa. E apesar de localizado nos limites do concelho, este inferno era só uma fracção de um problema com “escala global”, representando uma clara “ameaça à paz” – receava o PCP, que apoia a invasão da Ucrânia pelas tropas de Putin.

O horror da caracterização servia ao PCP para justificar a parte deliberativa do documento, afinal uma série de limitações à liberdade de expressão, a exercer nas escolas, na própria Câmara, nas juntas de freguesia, e, por atacado, em “organismos públicos e privados”. Vale a pena pararmos aqui, não só pela importância inerente ao assunto mas também porque a votação foi uma correspondência directa do que é hoje esquerda e direita. Ninguém se absteve. A recomendação foi aprovada com o voto favorável da esquerda, sem excepções, hesitações, ou meias-tintas. Toda a direita votou contra, como tinha de votar. Estávamos perante um despudorado exercício de hipocrisia, em que os comunistas se vestiam de vítimas quando historicamente se reputam entre os maiores perseguidores. A esquerda usa estes expedientes para passar por protectora, mas é agressora impenitente: persegue, ofende, e atinge com injúrias e difamação toda a gente que se atreve a criticá-la; fomos “nazis”, sistematicamente “fascistas”, “racistas” – desde o cartaz na manifestação dos professores – e, como se esperava a todo o momento, agora entregamo-nos ao “discurso de ódio”.

O “discurso de ódio” é um crime tipificado na lei portuguesa, pormenor de relevância. Mostra a tradição esquerdista de criminalizar os adversários, não lhe bastando impor as suas políticas e argumentos. Mas há mais aspectos. Dizia Fontes Pereira de Melo que “não há ideias proibidas, há comportamentos ilegais”, e estava certo. A diferença entre uma coisa e a outra é o que está tipificado na lei, cuja interpretação e decisão cabem exclusivamente ao tribunais. Só num mundo comunista é que a justiça criminal pode ser entregue a organismos burocráticos. Nas democracias liberais, existem competências próprias assentes num indispensável regime de separação de poderes – de que muito se fala, mas cuja natureza a nossa pomposa e analfabeta opinião escrita se recusa a compreender. Falo daquele lumpen que publica nos jornais do regime.

