Desde que, há já alguns dias, foi tornado público o relatório da Comissão para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja, tem-se gerado um debate onde muitos temas em redor da sexualidade têm sido trazidos. A seu tempo, se a Igreja assim entender, discutir-se-á o celibato. Entretanto, se isso for considerado indispensável, fará sentido que se converse sobre as práticas sexuais entre membros adultos do clero. Mas, agora, o que é urgente é que falemos de pedofilia, na Igreja. No âmbito de instituições ligadas à Igreja. E com adultos que, fazendo parte dela, terão tido com estas crianças actos hediondos. Todos eles passíveis de uma leitura judicial. Todos eles configurados dentro do Código Penal.

A primeira questão que se coloca é que será altura de entendermos que actos destes representam um dano. Uma experiência de terror. Uma memória que persegue e que contamina todo o desenvolvimento subsequente. E as relações que, pela vida fora, se venham a organizar. Não é uma tentativa de homicídio. Mas trata-se de um atentado à vida. Que nunca se esquece. E que tem, por si só, um impacto desorganizador. Irreparável. E irressarcível.

Em segundo lugar, o abuso sexual sobre menores, já de si absurdamente grave, terá um valor ainda mais acentuado quando quem o protagoniza tem, por força da sua formação e das suas funções, mais responsabilidades, ainda, para o entendimento da absoluta gravidade destes actos.

A seguir, será, claro, fundamental que quem os protagonizou tenha a punição judicial indispensável. Mas receio que todos os mais recentes exercícios de perdão possam levar-nos a perder de vista que estes actos tiveram a conivência, pelo silêncio, de muito altos responsáveis da Igreja. Como jamais poderiam ter tido! Alguns deles, seguramente, que permanecem em funções de relevância significativa. E que terão sido responsáveis pela sua ocultação. Prova disso serão os mais de cem responsáveis destes actos que estarão, até hoje, em funções.

