No Dia da Mãe, multiplicam-se as mensagens, as fotografias, as flores e as promessas de gratidão. E é justo que assim seja. Há gestos que precisam de ser ditos, afectos que merecem ganhar voz, histórias que não podem ficar esquecidas. Mas, por detrás das celebrações e das imagens bonitas, permanece uma pergunta que raramente fazemos — talvez porque nos obriga a olhar para a nossa própria vida com mais verdade: o que significa, verdadeiramente, amar como uma mãe ama?

Vivemos num tempo que sabe falar de amor, mas tem cada vez mais dificuldade em sustentá-lo. Sabemos emocionar-nos, mas cansamo-nos depressa. Sabemos desejar, mas hesitamos em permanecer. Queremos relações intensas, mas evitamos relações exigentes. E, sem darmos conta, fomos aprendendo a substituir em vez de cuidar, a afastar em vez de acompanhar, a desistir em vez de esperar.

É por isso que a figura de uma mãe continua a ser profundamente subversiva.

Há uma cena simples que me acompanha há muitos anos. Não é uma teoria sobre o amor, nem um discurso edificante. É uma memória concreta, dessas que atravessam a vida inteira sem fazer ruído.

Conta-se que um homem já idoso foi um dia interrogado sobre o momento em que percebeu, com maior clareza, que a sua mãe o amava. A pergunta parecia fácil, mas a resposta demorou. Não falou de abraços, nem de presentes, nem de palavras extraordinárias. Falou de uma noite.

Já adulto, regressara a casa muito tarde. A rua estava vazia, a cidade adormecida, e ele vinha cansado, talvez inquieto, talvez perdido dentro de si próprio. Ao abrir a porta, viu a luz da cozinha acesa. A mãe estava sentada, à sua espera. Não perguntou onde estivera. Não exigiu explicações. Não fez acusações. Olhou apenas para ele e disse: “ainda bem que chegaste”.

Anos depois, aquele homem resumiu a descoberta que nunca mais o abandonou numa frase simples, mas exigente: amar é manter a luz acesa para alguém.

Talvez seja isto que torna o amor de uma mãe tão singular. Não a perfeição, mas a persistência. Não o heroísmo, mas a fidelidade. Não o gesto espectacular, mas a presença que não falha quando tudo falha.

As mães são, muitas vezes, as últimas a desistir. Desistem os amigos. Desistem os projectos. Desistem as instituições. Desistem as promessas. Mas uma mãe permanece. Permanece quando o filho falha. Permanece quando o mundo se torna duro. Permanece quando a esperança parece frágil. Permanece, não porque não veja os erros, mas porque vê para além deles.

Num tempo em que tudo se tornou provisório — relações, compromissos, pertenças — a maternidade continua a ser uma das últimas escolas de permanência.

Não falo de mães perfeitas, porque essas não existem. Falo de mães reais, cansadas, por vezes desanimadas, tantas vezes invisíveis. Mulheres que acordam antes de todos e adormecem depois de todos. Mulheres que carregam preocupações que ninguém vê. Mulheres que aprenderam a sorrir quando o coração estava inquieto. Mulheres que fizeram da paciência uma forma silenciosa de coragem.

E há também as mães que já partiram.

As que já não abrem a porta. As que já não perguntam se comemos. As que já não esperam acordadas. Mas continuam, de algum modo, a iluminar a vida dos filhos. Porque há presenças que não desaparecem com a morte. Há vozes que permanecem dentro de nós como uma lâmpada discreta. Há mães que continuam a ser luz mesmo depois de a casa ficar vazia.

Talvez por isso a maternidade não seja apenas uma condição biológica. É uma forma de existir no mundo. É uma forma de responsabilidade. É a capacidade de cuidar quando seria mais fácil abandonar. É a coragem de permanecer quando tudo convida a fugir. É a decisão de acreditar no outro quando o outro já deixou de acreditar em si próprio.

E é aqui que a pergunta se torna inevitável. Num tempo em que envelhecer se tornou incómodo, em que a fragilidade se tornou peso, em que a dependência se tornou problema, será que ainda sabemos amar como as mães amam? Será que ainda sabemos esperar por alguém? Será que ainda sabemos cuidar sem fazer contas? Será que ainda sabemos permanecer quando o outro já não pode retribuir?

Porque a forma como tratamos os mais frágeis revela aquilo que realmente somos. Não revela o que dizemos. Revela o que fazemos. Revela se somos capazes de cuidar quando já não há utilidade. Revela se queremos apenas progresso ou verdadeira humanidade..

Talvez, neste Dia da Mãe, a homenagem mais verdadeira não seja apenas oferecer flores ou dizer obrigado. Talvez seja aprender com elas. Aprender a esperar. Aprender a cuidar. Aprender a permanecer. Aprender a não desistir das pessoas quando a vida se torna difícil.

Porque, no fim de contas, a pergunta decisiva não é quantas coisas fizemos, quantos sucessos alcançámos ou quantos aplausos recebemos.

A pergunta decisiva é outra, mais simples e mais exigente: para quem estivemos presentes quando era mais fácil desistir? Para quem mantivemos a luz acesa?

Feliz Dia das Mães!