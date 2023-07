Na sua próxima estada em Portugal, o Papa Francisco vai visitar a sede de Scholas Occurrentes (SO), em Cascais, “uma organização internacional de direito pontifício, presente em 190 países dos cinco continentes, que […] visa criar uma rede de escolas para a inclusão, com recurso ao desporto, à arte e ao pensamento” (Público, 18-7-23).

Tendo em conta a ida do Papa à sede de SO, em Cascais, a Voz da Verdade, na sua edição de 25 de Junho passado, publicou uma ampla reportagem sobre este movimento, cujo coordenador no nosso país é Francisco Martín, cujas competências educativas, ou pedagógicas, não são referidas. Este argentino, de 31 anos, há oito anos que integra o projecto SO e, desde Março de 2022, vive em Portugal, com a namorada, também argentina e igualmente empenhada nesta iniciativa. Gosta de viajar e de conhecer novos países e línguas: “Tinha interesse em fazer uma experiência noutro lugar, como Portugal, e aprender um idioma novo. Quando fazemos parte do Scholas, fazemos parte do mundo! Já visitei muitos países na América Latina, na Europa e até na Ásia. Com o Scholas, tive a oportunidade de conhecer o mundo todo, praticamente.” Tanto ele como a namorada de “há quatro, cinco anos”, consideram que “Portugal é um país incrível”, “as pessoas são muito educadas” e acolhedoras e a gastronomia é também “incrível, única, simples e original.” De Portugal, apenas “conhecia o futebol, em especial Cristiano Ronaldo e o Figo”.

Foi num contexto de grande conflituosidade social que o actual Papa, então Arcebispo de Buenos Aires, fundou este movimento: “Em 2001, a Argentina vivia uma crise social, económica e política. Toda a gente gritava, na rua, o tempo todo. Também na escola, em particular o ensino secundário, a educação falava de outras coisas … Então, nessa altura, o Cardeal Bergoglio chamou directores de diferentes escolas, quer públicas, quer privadas, quer de diferentes religiões. Ele queria chamar os jovens para escutar o que estava a acontecer com as suas vidas. A intuição dele, do Cardeal Bergoglio, era que a educação e a vida se começaram a separar uma da outra. O movimento quis então juntar jovens, para os ouvir, para saber o que estava a acontecer nas suas vidas, e conseguir, com eles, dar uma resposta que fosse criativa, única, singular, como cada pessoa é. No fundo, um espaço de liberdade, mas que faça sentido na vida das pessoas.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.