Esta semana o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Americana voltaram a aumentar as respetivas taxas diretoras em 25 pontos-base. Atualmente as taxas encontram-se entre 5,00%-5,25% nos Estados Unidos e são 3,75% na Zona Euro.

Mas o tom das conferências de imprensa sugere que, pelo menos o BCE, não está ainda preparado para fazer uma pausa. Apesar de ter aumentado a taxa de refinanciamento para o nível mais alto desde 2008, e de reconhecer que existem riscos para o crescimento resultantes da guerra, o BCE continua a assinalar riscos relevantes para a estabilidade dos preços. Em particular, o comunicado do BCE refere a pressão para aumentar os salários nas negociações salariais, num contexto em que os lucros das empresas são elevados. A Presidente do BCE Christine Lagarde foi muito clara na conferência de imprensa que se seguiu à decisão de política monetária, ao indicar que o BCE não está a preparar uma pausa na subida das taxas de juro e que ainda tem caminho para fazer.

Desde a introdução do euro, as taxas diretoras do BCE foram superiores a 4% em dois momentos: entre junho de 2000 e agosto de 2001, quando chegou a atingir 4,75% e umas breves semanas entre junho e outubro de 2007, antes da falência do banco Lehman Brothers. Nesses momentos, a inflação encontrava-se bem mais moderada tendo atingido um pico de 4,1% em outubro de 2008. Com a atual taxa de inflação em 7% (5.6% se excluirmos a energia alimentação, tabaco e álcool, ou seja, a inflação subjacente), é natural que o BCE considere que uma taxa superior a 4% é um patamar razoável antes de ponderar fazer uma pausa, ainda que os aumentos a partir de agora possam ser mais pequenos e espaçados no tempo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.