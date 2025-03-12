Todos sabemos que este é um segmento muito resiliente e mais uma vez, em 2024, o retalho português destacou-se, graças ao forte dinamismo na abertura de novas lojas, ao aumento significativo no consumo e ao fortalecimento dos índices de confiança, que se mantiveram em alta.

Começando pela oferta, o mercado português registou um aumento substancial de inauguração de novas lojas em 2024. As marcas de moda e grande consumo, em especial, aproveitaram a recuperação económica para expandir as suas operações no país, capitalizando o momento para reforçar a aposta na sustentabilidade e na criação de experiências de compra inovadoras, adotando tecnologias avançadas, melhorando ainda mais a eficiência operacional, a diferenciação e, claro, a experiência de compra do cliente. São exemplos destas tendências a inauguração de novas lojas emblemáticas (flag ships), como a Zara no Rossio, e, com consultoria da JLL, a Parfois e a Brownie, também em Lisboa, bem como a abertura de um espaço inovador da Fujifilm no Porto.

Da mesma forma, o consumo cresceu de forma constante ao longo do ano, impulsionado por uma maior confiança dos consumidores e, também, por uma recuperação económica robusta. Só no setor do retalho, o consumo aumentou 7% em relação a 2023, indicam os dados da consultora McKinsey & Company, sugerindo que as famílias se sentiram mais seguras para gastar, especialmente em bens duráveis e produtos de luxo.

O ano 2024 ficou efetivamente marcado por este fortalecimento dos índices de confiança dos consumidores que, revela o EuroCommerce, subiram 5 pontos percentuais na Europa em relação ao ano anterior. Portugal não foi exceção, com este indicador a atingir níveis recorde graças à conjugação de vários fatores, incluindo a estabilidade no mercado de trabalho, as políticas económicas favoráveis e uma inflação controlada.

Com uma base sólida estabelecida, 2025 promete ser um ano de grandes oportunidades para o setor. A procura continuará dinâmica, havendo muitas marcas a querer entrar em Portugal e outras que, embora já estejam presentes, estão com vontade de expandir, especialmente se houver uma oferta adequada de imóveis de qualidade em localizações estratégicas.

Mas, será também muito importante a capacidade dos retalhistas não só de se adaptarem à mudança e à transformação (em curso) das preferências dos consumidores, mas também a de inovarem constantemente. Investir na reabilitação de espaços comerciais e na integração de tecnologias avançadas será, assim, um fator essencial para manter o dinamismo e a competitividade do setor neste 2025 que promete ser muito positivo!

Este artigo foi publicado no âmbito do projeto Rota Imobiliária, em parceria com a JLL: https://observador.pt/seccao/rota-imobiliaria/