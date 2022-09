A inflação elevada que registamos deve trazer uma nova linguagem ao debate sobre a situação económica e social do país. Até agora, com uma inflação próxima de zero, podíamos dar-nos ao luxo de não necessitar de distinguir valores nominais de valores reais. A partir de agora não. Temos a obrigação de analisar as variáveis económicas em termos reais que é aquilo que impacta na vida das pessoas. É natural que a guerra da Ucrânia tenha um impacto negativo na vida de todos os portugueses. É um sacrifício, incomparavelmente menor que o vivido pelos que estão na guerra ou próxima dela. Mas em Portugal, os dados do INE mostram que o impacto nos trabalhadores do setor público é maior do que nos do setor privado. Obviamente que a incidência da inflação nos mais pobres é muito maior do que nos das classes médias ou altas dado terem maior propensão a consumir, nomeadamente produtos alimentares.

É preciso dizer com toda a clareza que quer os salários (reais) dos funcionários públicos quer as pensões serão cortados em 2022. Em termos médios a variação destas variáveis, mesmo incorporando o pacote recentemente anunciado pelo governo, é muito inferior à taxa de inflação que este ano se estima seja entre 6% e 7,4%. Esta política, estranha para um governo socialista, e a que podemos com propriedade chamar de austeridade, é defendida por poucas pessoas com base numa variedade de argumentos que analisarei de seguida.

