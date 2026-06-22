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Guerra traduzida na Rádio Observador. Trazemos agora os destaques da imprensa russa com a Laura Figueiredo. E, Laura, um ataque massivo de drones ucranianos paralisou aeroportos em Moscovo.

Esta manhã, os quatro principais aeroportos da capital russa tiveram de suspender temporariamente todas as operações. A medida de segurança foi acionada depois de as autoridades locais terem detectado uma vaga de drones ucranianos a dirigir-se para a capital por volta das 3:00. De acordo com o presidente da Câmara de Moscovo, as defesas aéreas conseguiram interceptar 80 drones nas imediações de Moscovo. De acordo com o Moscow Times, o incidente faz parte de uma ofensiva de larga escala, com o Ministério da Defesa da Rússia a reportar a interceção de um total de 300 drones em todo o território russo e na Crimeia anexada entre domingo à noite e esta manhã. De acordo com os especialistas citados pelo mesmo jornal, a estratégia da Ucrânia de multiplicar estes ataques está a colocar as defesas aéreas russas sob uma pressão sem precedentes, forçando assim Moscovo a escolher entre proteger a linha da frente ou os centros urbanos e as infraestruturas vitais.

E a Crimeia suspendeu os campos de férias para crianças na sequência da intensificação de ataques ucranianos.

As autoridades da Crimeia, apoiadas pelo Kremlin, anunciaram hoje a suspensão total de todos os grupos organizados de férias para crianças durante o verão. O governador nomeado pela Rússia emitiu uma ordem que proíbe reservas, admissões e alojamentos em instalações recreativas de bem-estar e de hospitalidade até dia 1 de setembro. Esta decisão surge num momento de crise na península anexada, que enfrenta neste momento a intensificação dos ataques ucranianos e também uma escassez aguda de combustível. A medida de suspensão é abrangente, prevê também o cancelamento de festivais, acampamentos desportivos e excursões. No último fim de semana, a Crimeia sofreu um dos maiores ataques dos últimos meses, que resultou na morte de quatro pessoas e causou também danos significativos na rede elétrica e no abastecimento de água. As autoridades locais apelam aos residentes para que reduzam drasticamente o consumo de energia.

E, Laura, seguimos com novos dados. As ações russas caíram para o nível mais baixo desde março de 2023.

Sim, o mercado acionista russo sofreu hoje uma queda acentuada com o índice MOEX, o principal índice de referência do mercado de ações russo, a recuar mais de 4% e a atingir o valor mais baixo em mais de três anos. Esta descida estende uma tendência negativa de 15 semanas, agravada agora pela decisão do Banco Central Russo de realizar apenas um corte modesto nas taxas de juro, sinalizando que os custos de financiamento vão permanecer elevados por mais tempo do que o esperado. Entre as empresas mais afetadas estão a gigante Aeroflot, que viu as ações caírem mais de 6% devido às constantes interrupções nos voos causadas pelos ataques ucranianos, e também a plataforma imobiliária digital Cian, que tombou 14%. Especialistas citados pelo Moscow Times dizem que a queda nos preços globais do petróleo e o aumento dos riscos geopolíticos estão a afastar os investidores, que preferem manter a cautela, apesar dos preços atrativos das ações.

E ainda, a China está a preparar um segundo terminal para receber gás do projeto russo sancionado Arctic LNG 2.

Em causa, um segundo terminal de importação de gás natural liquefeito para processar as cargas provenientes do projeto russo Arctic LNG 2, que se encontra sob pesadas sanções dos Estados Unidos. O novo terminal, localizado em Longkou, deverá estar operacional ainda antes de outubro, reforçando assim o papel de Pequim como o único comprador conhecido deste projeto da Novatek. Apesar das sanções impostas já no final de 2023, que forçaram a Rússia a armazenar o gás em unidades flutuantes, esta infraestrutura chinesa vai permitir a Moscovo continuar a escoar a produção energética para o mercado asiático. O Arctic LNG 2 foi projetado para produzir quase 20 milhões de toneladas métricas anuais, mas as restrições internacionais têm vindo a limitar as vendas a cerca de um sexto da capacidade total.

Isto está tudo dito nesta guerra traduzida, que regressa amanhã. Fica disponível, como sempre, em podcast.